Alþingi samþykkti í dag frumvarp Ölmu Möller heilbrigðisráðherra til nýrra sóttvarnalaga. Frumvarpið var fyrst lagt fram á vorþingi árið 2022 og hefur síðan verði lagt fjórum sinnum fyrir þingið.
Frá þessu er greint í fréttatilkynningu á vef Stjórnarráðsins. Frumvarpið var fyrst lagt fram að undangenginni vinnu starfshóps sem skipaður var í júní 2021 til að skrifa drög að frumvarpi til heildarlaga um sóttvarnir. Ýmsar breytingar hafa orðið á því í meðförum þingsins.
„Vönduð og vel ígrunduð löggjöf um sóttvarnir er gríðarlega mikilvæg fyrir heilsu og velferð landsmanna ef vá steðjar að vegna farsótta. Hér hefur verið vandað til verka og öllum steinum velt við til að gera löggjöfina sem best úr garði. Ég fagna þessum stóra áfanga innilega,“ er haft eftir Ölmu D. Möller heilbrigðisráðherra í tilkynningu.
Líkt og alþjóð veit gegndi Alma embætti landlæknis þegar kórónuveirufaraldurinn reið yfir og myndaði ásamt Víði Reynissyni og Þórólfi Guðnasyni hið svokallaða þríeyki, sem stýrði upplýsingafundi Almannavarna daglega meðan á honum stóð. Því kemur vart á óvart að hún fagni áfanganum innilega.
Með nýjum lögum eru skýrð betur þau úrræði sem sóttvarnalæknir og heilbrigðisráðherra geta gripið til vegna hættu á farsóttum til eða frá Íslandi innan lands og vegna hættu á útbreiðslu smits frá einstaklingum.
Markmið lagasetningar er að vernda almannaheill; samfélagið og líf og heilsu einstaklinga gegn smitsjúkdómum og annarri vá sem lögin taka til. Einnig eru skýrðar þær heimildir sem stjórnvöld hafa til opinberra sóttvarnaráðstafana og stjórnsýsla sóttvarna einfölduð og skýrleiki þeirra aukinn.