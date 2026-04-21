Innlent

Sig­ríður Björk aftur færð til

Árni Sæberg skrifar
Sigríður Björk Guðjónsdóttir var skipuð ríkislögreglustjóri í september 2020. Þar áður var hún lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Vilhelm

Sigríður Björk Guðjónsdóttir, fyrrverandi Ríkislögreglustjóri, hefur þegar látið af störfum í dómsmálaráðuneytinu en hún varð sérfræðingur þar á bæ eftir að hafa sagt af sér embætti Ríkislögreglustjóra í nóvember. Hún er nú sérfræðingur á skrifstofu barnamála í mennta- og barnamálaráðuneytinu.

Þetta kemur fram á starfsmannalista á vef mennta- og barnamálaráðuneytisins. Vísir spurði Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra hverju sætti að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun en hún vísaði á ráðuneytisstjóra. Dómsmálaráðuneytið hefur móttekið fyrirspurn Vísis vegna málsins en ekki svarað.

Sigríður Björk lauk störfum sem ríkislögreglustjóri í nóvember í fyrra eftir tæplega sex ára starf. Sigríður hafði þá hlotið mikla gagnrýni vegna Intra-málsins svokallaða sem snerist um að hún greiddi ráðgjafa og eiganda fyrirtækisins Intra samtals 160 milljónir króna í verktakagreiðslur á fimm ára tímabili, án útboðs. 

Tímakaupið var um 33 þúsund krónur, líka fyrir verslunarferðir í Jysk, val á píluspjaldi og símtöl.

Hélt fullum launum í nýju starfi

Þegar Sigríður Björk sagði af sér átti hún fjögur ár eftir af skipunartíma sínum og átti því rétt á fullum launum án vinnuframlags. Í stað þess að hún sæti heima á launum var afráðið að hún yrði færð til í starfi og tæki við stöðu sérfræðings í aðgerðum gegn kynbundnu ofbeldi hjá dómsmálaráðuneytinu.

„Hún heldur sínum launum út skipunartímann. Þetta er ekki atriði sem hægt er að semja um. Þannig eru okkar landslög samin og í því samhengi finnst mér jákvætt að niðurstaðan sé ekki sú að hún segi af sér embætti og sitji heima á launum að gera ekki neitt heldur verði að vinna fyrir þeim og í þágu mjög mikilvægra verkefna,“ sagði dómsmálaráðherra um þá tilhögun á sínum tíma.

Talsvert rót

Nú hefur Sigríður Björk þegar söðlað um eftir að hafa gegnt stöðu sérfræðings í dómsmálaráðuneytinu í innan við hálft ár. Hún er nú titluð sérfræðingur á skrifstofu barnamála í mennta- og barnamálaráðuneytinu. Ekki liggur fyrir í hverju það starf felst.

Hún er ekki eini starfsmaður dómsmálaráðuneytisins sem hefur fært sig um set nýlega en það gerði einnig Jakob Birgisson, sem hafði verið aðstoðarmaður dómsmálaráðherra frá því að hann tók við. Hann hætti til þess að einbeita sér að uppistandi.

Þórdís Valsdóttir lét af störfum sem upplýsingafulltrúi ráðuneytisins á dögunum en það gerði hún til þess að taka við að Jakobi. Freyr Gígja Gunnarsson tók við af Þórdísi en hann hafði verið blaðamaður á Ríkisútvarpinu um árabil. Vert er að nefna að hann greindi fyrstur manna frá Jysk-málinu, sem leiddi til afsagnar Sigríðar Bjarkar.

Vísir hefur sent fyrirspurn á Frey Gígju þar sem spurt er hver ástæðan hafi verið að Sigríður Björk var færð úr dómsmálaráðuneyti yfir í mennta- og barnamálaráðuneytið, hvar hennar sérþekking ætti helst að koma að góðum notum? Og: Hvaða sérþekkingu hefur Sigríður Björk sem gæti komið að notum í mennta- og barnamálaráðuneytinu?

Ekki hefur náðst í Sigríði Björk við vinnslu fréttarinnar.

Vistaskipti Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Lögreglan Greiðslur ríkislögreglustjóra til Intra

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið