Sigríður Björk aftur færð til Árni Sæberg skrifar 21. apríl 2026 12:22 Sigríður Björk Guðjónsdóttir var skipuð ríkislögreglustjóri í september 2020. Þar áður var hún lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Vilhelm Sigríður Björk Guðjónsdóttir, fyrrverandi Ríkislögreglustjóri, hefur þegar látið af störfum í dómsmálaráðuneytinu en hún varð sérfræðingur þar á bæ eftir að hafa sagt af sér embætti Ríkislögreglustjóra í nóvember. Hún er nú sérfræðingur á skrifstofu barnamála í mennta- og barnamálaráðuneytinu. Þetta kemur fram á starfsmannalista á vef mennta- og barnamálaráðuneytisins. Vísir spurði Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra hverju sætti að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun en hún vísaði á ráðuneytisstjóra. Dómsmálaráðuneytið hefur móttekið fyrirspurn Vísis vegna málsins en ekki svarað. Sigríður Björk lauk störfum sem ríkislögreglustjóri í nóvember í fyrra eftir tæplega sex ára starf. Sigríður hafði þá hlotið mikla gagnrýni vegna Intra-málsins svokallaða sem snerist um að hún greiddi ráðgjafa og eiganda fyrirtækisins Intra samtals 160 milljónir króna í verktakagreiðslur á fimm ára tímabili, án útboðs. Tímakaupið var um 33 þúsund krónur, líka fyrir verslunarferðir í Jysk, val á píluspjaldi og símtöl. Hélt fullum launum í nýju starfi Þegar Sigríður Björk sagði af sér átti hún fjögur ár eftir af skipunartíma sínum og átti því rétt á fullum launum án vinnuframlags. Í stað þess að hún sæti heima á launum var afráðið að hún yrði færð til í starfi og tæki við stöðu sérfræðings í aðgerðum gegn kynbundnu ofbeldi hjá dómsmálaráðuneytinu. „Hún heldur sínum launum út skipunartímann. Þetta er ekki atriði sem hægt er að semja um. Þannig eru okkar landslög samin og í því samhengi finnst mér jákvætt að niðurstaðan sé ekki sú að hún segi af sér embætti og sitji heima á launum að gera ekki neitt heldur verði að vinna fyrir þeim og í þágu mjög mikilvægra verkefna,“ sagði dómsmálaráðherra um þá tilhögun á sínum tíma. Talsvert rót Nú hefur Sigríður Björk þegar söðlað um eftir að hafa gegnt stöðu sérfræðings í dómsmálaráðuneytinu í innan við hálft ár. Hún er nú titluð sérfræðingur á skrifstofu barnamála í mennta- og barnamálaráðuneytinu. Ekki liggur fyrir í hverju það starf felst. Hún er ekki eini starfsmaður dómsmálaráðuneytisins sem hefur fært sig um set nýlega en það gerði einnig Jakob Birgisson, sem hafði verið aðstoðarmaður dómsmálaráðherra frá því að hann tók við. Hann hætti til þess að einbeita sér að uppistandi. Þórdís Valsdóttir lét af störfum sem upplýsingafulltrúi ráðuneytisins á dögunum en það gerði hún til þess að taka við að Jakobi. Freyr Gígja Gunnarsson tók við af Þórdísi en hann hafði verið blaðamaður á Ríkisútvarpinu um árabil. Vert er að nefna að hann greindi fyrstur manna frá Jysk-málinu, sem leiddi til afsagnar Sigríðar Bjarkar. Vísir hefur sent fyrirspurn á Frey Gígju þar sem spurt er hver ástæðan hafi verið að Sigríður Björk var færð úr dómsmálaráðuneyti yfir í mennta- og barnamálaráðuneytið, hvar hennar sérþekking ætti helst að koma að góðum notum? Og: Hvaða sérþekkingu hefur Sigríður Björk sem gæti komið að notum í mennta- og barnamálaráðuneytinu? Ekki hefur náðst í Sigríði Björk við vinnslu fréttarinnar. Vistaskipti Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Lögreglan Greiðslur ríkislögreglustjóra til Intra Launamál í verkalýðshreyfingunni og þingmaður hætt kominn á kajak Ingibjörg þarf ekki að víkja í máli Margrétar Foksandur og rykagnir búa í þokunni Var bjargað úr sjónum eftir hálftíma: „Slysin gera ekki boð á undan sér“ Bílvelta á Hringbraut Umfangsmikil lögregluaðgerð vegna líkamsárásar Tungumálið gerir Ísland að landi tækifæranna Ingó veðurguð hefur fengið meira en nóg Hafi flestir verið að gera félögum greiða þegar þeir tóku við efnum í sófa og morgunkornskössum Einn handtekinn í umfangsmikilli lögregluaðgerð á Akureyri Greinir frá nauðgun eftir sýningu í Þjóðleikhúsinu „Dreginn inn í umræðu þar sem engar staðreyndir eða neitt liggja fyrir“ Fyrstu vindmyllurnar komnar í Þorlákshöfn Hlegið á þingi: „Ég er ekki hundrað ára“ Samfylking og Sjálfstæðisflokkur hækka flugið Ný könnun og frægasti köttur landsins Kona flutt á sjúkrahús eftir bruna í kjallaraíbúð Reyndi að greiða með ellefu þúsund króna seðli Grunaðir um að táldraga táningsstúlkur Eldur olli miklum skemmdum í kjallara „Hræðsluáróður, stagl og þvæla sem stjórnarandstaðan ætlar að keyra á“ Þórdís Kolbrún skipuð sendiherra í London Nánast búin með stafrófið Útlit fyrir flókna meirihlutamyndun í borginni Launahækkun Höllu illskiljanleg Verjanda Helga Bjarts nóg boðið Mandarínönd heillar við Hamarkotslæk Sjá meira