Starmer vissi ekkert en þrýstingurinn mikill að gefa Mandelson grænt ljós Hólmfríður Gísladóttir skrifar 21. apríl 2026 12:34 Starmer ku hafa verið ævareiður yfir ákvörðun Robbins að segja honum ekki frá niðurstöðum UKSV. Robbins segir það hins vegar ekki hafa tíðkast að upplýsa ráðherra um niðurstöðurnar. Robbins mun leita réttar síns eftir að hafa verið látinn fjúka. Getty/Wikimedia Commons Olly Robbins, fráfarandi ráðuneytisstjóri breska utanríkisráðuneytisins, hefur staðfest að Keir Starmer forsætisráðherra vissi ekki að öryggisyfirvöld, UK Security Vetting, hefðu mælt gegn því að Peter Mandelson, sem Starmer hafði þá þegar skipað sendiherra í Washington, yrðu veittar öryggisheimildir. Það var Guardian sem afhjúpaði málið á dögunum og Robbins var látinn taka pokann sinn í kjölfarið en það var hann sem ákvað að veita Mandelson öryggisheimild þrátt fyrir ráðleggingar UKSV. Robbins, sem var afdráttarlaus en dálítið miður sín þegar hann svaraði spurningum utanríkismálanefndar þingsins í morgun, sagði ekkert athugavert við ferlið sem slíkt; hann hefði virt hefðbundna vinnuferla. Starmer mætti fyrir þingið í gær, þar sem hann ítrekaði að hann hefði ekki vitað af því að Mandelson hefði fallið á prófinu. Líkt og fram kom hjá Robbins í morgun hafði hann hins vegar þegar greint frá skipun Mandelson áður en ákvörðun var tekin um að hann þyrfti að gangast undir ítarlega öryggisúttekt. Heimildarmenn hafa greint frá því við fjölmiðla að embættismenn hafi sætt miklum þrýstingi um að „klára málið“. Þúsundir opinberra starfsmanna undirgangast öryggismat áður en þeir hefja störf en eins undarlegt og það kann að hljóma á það á þó ekki við um kjörna fulltrúa. Mandelson hafði þannig ekki gengist undir ítarlegt öryggismat áður, þrátt fyrir að hafa verið ráðherra, heldur staðist almenna athugun (e. due diligence) af hálfu forsætisráðuneytisins. Utanríkismálanefndin virtist að mestu sátt við svör Robbins í morgun en eitt atriði mun eflaust kalla á frekari útskýringar og það er það hvort reynt var að villa fyrir honum þegar honum voru kynntar niðurstöður öryggismatsins. Ferlið að baki öryggisathugununum er afar strangt og gripið til ítrustu varúðar til að tryggja að persónulegar upplýsingar einstaklinga séu tryggðar. Robbins sagði að þannig hefði honum aðeins verið greint frá niðurstöðunum í samtali, þar sem honum hefði verið tjáð að Mandelson væri „á mörkunum“ en að menn hölluðust að því að neita ætti honum um öryggisheimild. We've published a letter from Sir Oliver Robbins, received ahead of our evidence session today.Read it here: https://t.co/1VfXhv54c2 pic.twitter.com/d6OdQlFSqO— Foreign Affairs Committee (@CommonsForeign) April 21, 2026 Forsætisráðuneytið hefur hins vegar greint frá tilvist eyðublaðs þar sem búið var að merkja við í tvo rauða reiti. Annað markið þýddi að verulegar áhyggjur væru uppi af afleiðingum þess að veita Mandelson öryggisheimildina og hitt að neita bæri honum um heimildina. Robbins sagðist í morgun ekki kannast við eyðublaðið og þá hefðu umræður átt sér stað um að grípa mætti til „mildandi“ aðgerða til að takmarka áhættuna sem stafaði af því að veita Mandelson öryggisheimild. Hann ítrekaði einnig að UKSV hefði ekki vald til að neita einstaklingum um heimildina, heldur lægi það vald í utanríkisráðuneytinu. Aðspurður sagðist Robbins hafa sætt stöðugum þrýstingi af hálfu embættismanna innan forsætisráðuneytisins um að samþykkja heimildina til handa Mandelson, þar sem þegar hafði verið greint frá skipun hans, en hann vildi hins vegar meina að þrýstingurinn hefði ekki haft áhrif á ákvörðun sína. Þá gekkst hann við því að hafa tekið ákvörðunina um veita Mandelson heimildina án þess að vita nákvæmlega hvað hefði hringt viðvörunarbjöllum hjá UKSV. Robbins sagði þó í erindi til utanríkismálanefndarinnar að það hefði ekki tengst tengslum Mandelson við Jeffrey Epstein. Robbins sagði afar mikilvægt að trúnaður ríkti um störf UKSV og gagnrýndi harðlega að svo virtist sem upplýsingum hefði verið lekið til Guardian. Bretland Mál Jeffrey Epstein