Vopnaður maður skaut kanadískan ferðamann til bana og særði að minnsta kosti þrettán til viðbótar við Teotihuacán-pýramídann í Mexíkó í gær. Hann svipti sig lífi áður en lögreglu tókst að hafa hendur í hári hans.
Maðurinn hóf skothríð af toppi Tunglpýramídans, einum af Teotihuacán-pýramídunum norðan við Mexíkóborg um klukkan hálf tólf að staðartíma í gær. Pýramídarnir eru einn fjölsóttasti ferðamannastaður landsins og eru á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna.
Sjö ferðamenn urðu fyrir byssukúlum en AP-fréttastofan segir yfirvöld ekki hafa skýrt hvernig hinir sex særðust. Margir ferðamenn féllu við eða köstuðu sér niður þegar skothríðin hófst.
Sex Bandaríkjamenn, þrír Kólumbíumenn, tveir Brasilíumenn og Rússi voru fluttir á sjúkrahús. Sá yngsti þeirra var sex ára gamall en sá elsti 61 árs.
Árásarmaðurinn er sagður hafa verið einn að verki. Hann var 27 ára gamall heimamaður. Byssa, hnífur og skotfæri fundust á líki hans.
Claudia Sheinbaum, forseti Mexíkó, segir að skotárásin verði rannnsökuð og að hún hefði verið í sambandi við kanadíska sendiráðið í landinu. Bandaríski sendiherrann í Mexíkó bauð fram aðstoð við rannsóknina.