Óttast enn stærri skjálfta í Japan á næstu dögum

Yfirvöld í Japan hafa varað við því að líkur séu á því að risastór jarðskjálfti ríði yfir landið á næsu dögum eftir stór skjálfti upp á 7,7 stig varð í gærmorgun.
Sá framkallaði flóðbylgjur þótt þær hafi verið fremur meinlausar en óttast er að skjálftinn í gær sé fyrirboði að öðrum enn stærri. Veðurstofa Japans hefur nú hækkað viðbúnaðarstig og metur það sem svo að líkurnar á skjálfta yfir átta stigum séu nú heldur meiri en vanalega.
Japönsku þjóðinni er enn í fersku minni risaskjálftinn sem reið yfir árið 2011 þar sem um tuttugu þúsund létust og kjarnorkuslysið í Fukushima átti sér stað. Sá skjálfti var um níu stig að stærð, sá öflugasti sem riðið hefur yfir í Japan síðan mælingar hófust.