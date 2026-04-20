Þrír menn á þrítugs- og fertugsaldri voru handteknir í Reykjavík um helgina þar sem þeir voru grunaðir um að draga tvær fjórtán ára stúlkur á tálar.
Rúv greindi frá þessu í dag en Ævar Pálmi Pálmason aðstoðaryfirlögregluþjónn staðfestir við Vísi að málið sé til rannsóknar.
Ævar segir að mennirnir hafi verið stöðvaðir á föstudagskvöld þegar lögreglan var við almennt umferðareftirlit í Hlíðunum. Í bílnum, sem var stöðvaður fyrir tilviljun, hafi setið þrír menn á þrítugs- og fertugsaldri, en einnig tvær fjórtán ára stúlkur sem reyndust undir áhrifum áfengis.
Samsetning hópsins skýtur skökku við og mennirnir voru handteknir og svo látnir lausir að lokinni skýrslutöku.
RÚV hefur eftir heimildum að mennirnir séu af erlendum uppruna og að samskipti milli mannanna og stúlknanna bendi til þess að þeir hafi tælt stúlkurnar á samfélagsmiðlum. Ekkert bendi til þess að stúlkurnar og mennirnir hafi þekkst fyrir.