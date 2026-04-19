Lyon gerði það sem Liverpool tókst ekki á móti PSG

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Brasilíumaðurinn ungi Endrick var maður leiksins í sigri Lyon á Evrópumeisturunum.
Brasilíumaðurinn ungi Endrick var maður leiksins í sigri Lyon á Evrópumeisturunum. Getty/Franco Arland/

Paris Saint-Germain lá á heimavelli í fyrsta leik sínum eftir að Evrópumeistararnir slógu Liverpool út úr Meistaradeildinni í síðustu viku.

Brasilíumaðurinn ungi Endrick, sem er í láni frá Real Madrid, var bæði með mark og stoðsendingu í kvöld.

Paris Saint-Germain fékk Lyon í heimsókn og gestirnir unnu 2-1 sigur. Bæði mörkin komu í fyrri hálfleiknum.

PSG er því aðeins með tveggja stiga forskot á Lens á toppi frönsku deildarinnar.

Endrick kom Lyon í 1-0 á 7. mínútu og Brasilíumaðurinn ungi lagði svo upp mark fyrir Afonso Moreira á 18. mínútu.

Gonçalo Ramos fékk kjörið tækifæri til að koma PSG inn í leikinn á 34. mínútu en Dominik Greif varði þá frá honum vítaspyrnu.

Khvicha Kvaratskhelia minnkaði muninn í uppbótartíma leiksins en nær komust Parísarmenn ekki.

Fleiri fréttir

Mest lesið