Lyon gerði það sem Liverpool tókst ekki á móti PSG Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. apríl 2026 20:45 Brasilíumaðurinn ungi Endrick var maður leiksins í sigri Lyon á Evrópumeisturunum. Getty/Franco Arland/ Paris Saint-Germain lá á heimavelli í fyrsta leik sínum eftir að Evrópumeistararnir slógu Liverpool út úr Meistaradeildinni í síðustu viku. Brasilíumaðurinn ungi Endrick, sem er í láni frá Real Madrid, var bæði með mark og stoðsendingu í kvöld. Paris Saint-Germain fékk Lyon í heimsókn og gestirnir unnu 2-1 sigur. Bæði mörkin komu í fyrri hálfleiknum. PSG er því aðeins með tveggja stiga forskot á Lens á toppi frönsku deildarinnar. Endrick kom Lyon í 1-0 á 7. mínútu og Brasilíumaðurinn ungi lagði svo upp mark fyrir Afonso Moreira á 18. mínútu. Gonçalo Ramos fékk kjörið tækifæri til að koma PSG inn í leikinn á 34. mínútu en Dominik Greif varði þá frá honum vítaspyrnu. Khvicha Kvaratskhelia minnkaði muninn í uppbótartíma leiksins en nær komust Parísarmenn ekki.