Fótbolti

Orri stöðvaður með bikarinn í öryggis­hliðinu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Orri Steinn Óskarsson með bikarinn á flugvellinum. @realsociedad

Orri Steinn Óskarsson varð spænskur bikarmeistari með Real Sociedad á laugardagskvöldið eftir sigur í vítaspyrnukeppni á móti Atlético Madrid í úrslitaleiknum.

Orri kom inn á sem varamaður á 78. mínútu en lék í meira en fjörutíu mínútur því leikurinn fór í framlengingu.

Orri tók annað víti Real Sociedad í vítakeppninni en klikkaði. Hann slapp með það því allir liðsfélagar hans nýttu sín víti. Sociedad vann vítaspyrnukeppnina 4-3 og þar með bikarmeistaratitilinn.

Real Sociedad varð því bikarmeistari í þriðja sinn og í fyrsta sinn í sex ár.

Orri skoraði eitt mikilvægasta markið á leið Real Sociedad að bikarnum því hann skoraði sigurmarkið í 3-2 sigri á Deportivo Alavés í átta liða úrslitunum.

Það var mikil gleði í Baskalandi eftir sigurinn og tekið á móti leikmönnum Real Sociedad sem þjóðhetjum.

Orri tók það að sér að hugsa um bikarinn á leiðinni frá Sevilla til Sociedad.

Hann komst þó ekki langt á flugvellinum í Sevilla því hann var stöðvaður með bikarinn í öryggishliðinu eins og sjá má hér fyrir neðan.

Öryggishliðið blikkaði auðvitað en það var bara gamansemi hjá okkar manni að reyna að fara með bikarinn í gegnum vopnaleitina.

Spænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið