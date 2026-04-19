Orri stöðvaður með bikarinn í öryggishliðinu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. apríl 2026 23:00 Orri Steinn Óskarsson með bikarinn á flugvellinum. @realsociedad Orri Steinn Óskarsson varð spænskur bikarmeistari með Real Sociedad á laugardagskvöldið eftir sigur í vítaspyrnukeppni á móti Atlético Madrid í úrslitaleiknum. Orri kom inn á sem varamaður á 78. mínútu en lék í meira en fjörutíu mínútur því leikurinn fór í framlengingu. Orri tók annað víti Real Sociedad í vítakeppninni en klikkaði. Hann slapp með það því allir liðsfélagar hans nýttu sín víti. Sociedad vann vítaspyrnukeppnina 4-3 og þar með bikarmeistaratitilinn. Real Sociedad varð því bikarmeistari í þriðja sinn og í fyrsta sinn í sex ár. Orri skoraði eitt mikilvægasta markið á leið Real Sociedad að bikarnum því hann skoraði sigurmarkið í 3-2 sigri á Deportivo Alavés í átta liða úrslitunum. Það var mikil gleði í Baskalandi eftir sigurinn og tekið á móti leikmönnum Real Sociedad sem þjóðhetjum. Orri tók það að sér að hugsa um bikarinn á leiðinni frá Sevilla til Sociedad. Hann komst þó ekki langt á flugvellinum í Sevilla því hann var stöðvaður með bikarinn í öryggishliðinu eins og sjá má hér fyrir neðan. Öryggishliðið blikkaði auðvitað en það var bara gamansemi hjá okkar manni að reyna að fara með bikarinn í gegnum vopnaleitina. View this post on Instagram A post shared by Real Sociedad de Fútbol (@realsociedad)