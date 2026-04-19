Að minnsta kosti sex létust eftir að maður hóf skothríð í höfuðborg Úkraínu í gær. Hann skaut að fólki úti á götu og tók síðan gísla í matvöruverslun.
Atvikið átti sér stað í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu. Ekki liggur fyrir hversu margir létust en talið er að þeir hafi verið að minnsta kosti sex.
Maðurinn, sem var 58 ára, hóf að skjóta á fólk á götu úti og létust fjórir, þar á meðal kona í kringum þrítugt. Einn lést til viðbótar eftir komu á sjúkrahús. Þá fór hann inn í matvöruverslun og tók þá sem voru inni í búðinni í gíslingu. Að minnsta kosti einn gísl lést.
Lögreglan reyndi að ræða við manninn í um fjörutíu mínútur á meðan hann var inni í búðinni. Hún komst að því að einn væri slasaður inni í versluninni og reyndi að bjóða skotmanninum sárabindi en það gekk ekki. Að lokum var skotmaðurinn drepinn af lögreglunni.
„Við buðumst til að koma með sárabindi til að stoppa blæðinguna og þess háttar. En hann svaraði ekki svo skipunin var að útrýma honum, sérstaklega eftir að hann drap einn gíslanna,“ segir Ihor Klymenko, innviðaráðherra Úkraínu, samkvæmt BBC.
Fjórir gíslar komust lífs af. Vólódímir Selenskí, forseti Úkraínu, sagði að fjórtán hefðu slasast, þar á meðal tólf ára strákur.
„Það hefur verið staðfest að árásarmaðurinn kveikti í íbúð áður en hann fór út á götu með vopn. Hann hafði áður verið ákærður fyrir refsiverð brot. Hann hafði lengi búið í Donetsk-héraði og fæddist í Rússlandi,“ segir Selenskí í færslu á X.