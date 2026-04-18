Fótbolti

Einnkunnir ís­lenska liðsins: Flott frammi­staða í seinni hálf­leik

Hjörvar Ólafsson skrifar
Sandra María Jessen var hársbreidd frá því að jafna metin. 
Sandra María Jessen var hársbreidd frá því að jafna metin.  Vísir/Anton Brink

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta spilaði heilt yfir vel þegar liðið laut í hybrid gras fyrir Englandi í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvellinum í dag. Leikmenn íslenska liðsins voru einkum og sér í lagi kraftmiklir og góðir í seinni hálfleik. 

Cecilía Rán Rúnarsdóttir 7

Var svolítið óörugg í uppspilinu í upphafi leiksins en óx ásmegin í þeim þætti leiksins þegar leið á leikinn. Var örugg í sínum aðgerðum, greip vel inn í og varði nokkrum sinnum vel.

Sædís Rún Heiðarsdóttir ('61) 6

Öflug í varnarleiknum en Sædís Rún þurfti oft að verjast á stóru svæði gegn snöggum og hröðum kantmönnum. Sædís Rún var sterk í þeim stöðum þegar hún þurfti að verjast ein á móti einni. Hefði stundum getað gert betur í uppspilinu en átti góðan leik.

Glódís Perla Viggósdóttir (f) 8

Spilaði vel í sögulegum leik þar sem hún bætti landsleikjamet Söru Bjarkar Gunnarsdóttur. Vann mörg návígi, var oft rétt kona á réttum stað og var svo nálægt því að skora jöfnunarmark úr föstum leikatriðum. Flottur leikur hjá fyrirliðanum.

Glódís Pera Viggósdóttir að vinna eitt af mörgum skallaeinvígjum sem hún fór í. Vísir/Anton Brink

Ingibjörg Sigurðardóttir 7

Hluti af þéttum varnarleik íslenska liðsins sem gaf fá færi á sér. Hélt framherjum enska liðsins í skefjum lengstum í leiknum og stóð sig prýðilega.

Guðrún Arnardóttir 6

Solid og traust frammistaða hjá Guðrúnu í bakvarðarstöðunni. Spilaði eins og miðvörður þegar íslenska liðið var að verjast og sá til þess að hjarta varnarinnar var öflug og gaf fá færi á sér.

Alexandra Jóhannsdóttir í baráttunni inni á miðsvæðinu. Vísir/Anton Brink

Alexandra Jóhannsdóttir 7

Gríðarleg vinnusemi í Alexöndru inni á miðsvæðinu. Á lokakafla leiksins var Alexandra iðin við að finna sér svæði milli miðju og varnar hjá enska liðinu og koma með góð hlaup úr djúpinu. Flott frammistaða hjá miðvallarleikmanninum.

Ída Marín Hermannsdóttir ('61) 7

Mikil orka í Ídu Marín og sjálfstraustið í að fá boltann inni á miðsvæðinu varð meira og meira með hverri mínútunni sem leið. Ída Marín hefur gripið tækifærið sem hún hefur fengið síðustu mánuði vel og er á góðri leið með að verða fastaleikmaður í liðinu.

Ída Marín Hermannsdóttir er að festa sig í sessi inni á miðsvðinu hjá íslenska liðinu. Vísir/Anton Brink

Emilía Kiær Ásgeirsdóttir ('71) 6

Emilía átti fínan leik fremst á miðjunni. Komst betur inn í leikinn í seinni hálfleik og náði að tengja betur við framherjana í pressunni þegar líða tók á leikinn. Komst líka meira í boltann og gerði vel í sóknarleiknum.

Diljá Ýr Zomers 6

Komst lítið í boltann framan af leik og fékk úr litlu að moða á kantinum. Vann hins vegar vel til baka og aðstoðaði Guðrúnu vel við varnarleikinn. Kom sér í góðar stöður í seinni hálfleik og spilaði vel.

Dilja Ýr Zomers fékk besta færi íslenska liðsins til þess að jafna en Hannah Hampton varði meistaralega. Vísir/Anton Brink

Linda Líf Boama ('61) 6

Linda Líf spilaði sinn fyrsta byrjunarliðsleik og komst vel frá sínu. Leiddi góða pressu íslenska liðsins sem var mun betri í senni hálfleik en þeim fyrri. Linda Líf er kraftmikill framherji sem getur nýst vel í skyndisóknarbolta íslenska liðsins gegn sterkari þjóðum heimsins.

Linda Líf Boama byrjaði inná í fyrsta skipti í A-landsleik. Vísir/Anton Brink

Sveindís Jane Jónsdóttir 7

Komst nokkrum sinnum upp að endamörkum með kraftmiklum hlaupum sínum og skapaði usla með fyrirgjöfum. Var út um allan völl að trufla uppbyggingu enska liðsins og brjóta niður uppsil þeirra. Flott frammistaða bæði í varnar- og sóknarleik.

Sveindís Jane Jónsdóttir ógnaði bæði í opnum leik og föstum leikatriðum. Vísir/Anton Brink

Sandra María Jessen ('61) 7

Kom sterk inn í framlínuna og var iðin við að koma sér í færi. Bæði með því að stinga sér bakvið vörn enska liðsisn og að þefa upp boltann eftir föst leikatriði. Tréverkið, varnarmenn enska liðsins og Hannah Hampton komu hins vegar í veg fyrir að Sandra María næði að setja mark sitt á leikinn.

Katla Tryggvadóttir ('71) 7

Var ein af stóru ástæðum þess að það gekk betur að skapa færi undir lok leiksins en framan af í leiknum. Kom sér mikið í boltann og fann hættulegar stöður á vellinum til þess að fá boltann og skapa usla. Áræðin og skapandi í leik sínum.

Katla Tryggvadóttir tengdi vel spilið á milli varnarlínu og framlínu íslenska liðsins. Vísir/Anton Brink

Hlín Eiríksdóttir ('86) 6

Fékk nokkrar mínútur til þess að freista þess að jafna metin. Komst ekki mikið inn í leikinn en reyndi það sem hún gat til þess að valda usla.  

Hildur Antonsdóttir ('61) 7

Það kom festa og baráttuandi með tilkomu Hildar inn á völlinn. Vann boltann oft á góðum stöðum og kom honum vel frá sér. Flott innkoma hjá Hildi sem verndaði vörnina vel og var örugg í uppspili sínu.

Hafrún Rakel Halldórsdóttir ('61) 6

Kom inn í vinstri bakvarðarstöðuna og skilaði sínu hlutverki bara með sóma. Varnarlega var Hafrún Rakel sterk og gaf fá sem engin færi á því að komist framhjá henni.

