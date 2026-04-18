Einnkunnir íslenska liðsins: Flott frammistaða í seinni hálfleik Hjörvar Ólafsson skrifar 18. apríl 2026 20:42 Sandra María Jessen var hársbreidd frá því að jafna metin. Vísir/Anton Brink Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta spilaði heilt yfir vel þegar liðið laut í hybrid gras fyrir Englandi í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvellinum í dag. Leikmenn íslenska liðsins voru einkum og sér í lagi kraftmiklir og góðir í seinni hálfleik. Cecilía Rán Rúnarsdóttir 7 Var svolítið óörugg í uppspilinu í upphafi leiksins en óx ásmegin í þeim þætti leiksins þegar leið á leikinn. Var örugg í sínum aðgerðum, greip vel inn í og varði nokkrum sinnum vel. Sædís Rún Heiðarsdóttir ('61) 6 Öflug í varnarleiknum en Sædís Rún þurfti oft að verjast á stóru svæði gegn snöggum og hröðum kantmönnum. Sædís Rún var sterk í þeim stöðum þegar hún þurfti að verjast ein á móti einni. Hefði stundum getað gert betur í uppspilinu en átti góðan leik. Glódís Perla Viggósdóttir (f) 8 Spilaði vel í sögulegum leik þar sem hún bætti landsleikjamet Söru Bjarkar Gunnarsdóttur. Vann mörg návígi, var oft rétt kona á réttum stað og var svo nálægt því að skora jöfnunarmark úr föstum leikatriðum. Flottur leikur hjá fyrirliðanum. Glódís Pera Viggósdóttir að vinna eitt af mörgum skallaeinvígjum sem hún fór í. Vísir/Anton Brink Ingibjörg Sigurðardóttir 7 Hluti af þéttum varnarleik íslenska liðsins sem gaf fá færi á sér. Hélt framherjum enska liðsins í skefjum lengstum í leiknum og stóð sig prýðilega. Guðrún Arnardóttir 6 Solid og traust frammistaða hjá Guðrúnu í bakvarðarstöðunni. Spilaði eins og miðvörður þegar íslenska liðið var að verjast og sá til þess að hjarta varnarinnar var öflug og gaf fá færi á sér. Alexandra Jóhannsdóttir í baráttunni inni á miðsvæðinu. Vísir/Anton Brink Alexandra Jóhannsdóttir 7 Gríðarleg vinnusemi í Alexöndru inni á miðsvæðinu. Á lokakafla leiksins var Alexandra iðin við að finna sér svæði milli miðju og varnar hjá enska liðinu og koma með góð hlaup úr djúpinu. Flott frammistaða hjá miðvallarleikmanninum. Ída Marín Hermannsdóttir ('61) 7 Mikil orka í Ídu Marín og sjálfstraustið í að fá boltann inni á miðsvæðinu varð meira og meira með hverri mínútunni sem leið. Ída Marín hefur gripið tækifærið sem hún hefur fengið síðustu mánuði vel og er á góðri leið með að verða fastaleikmaður í liðinu. Ída Marín Hermannsdóttir er að festa sig í sessi inni á miðsvðinu hjá íslenska liðinu. Vísir/Anton Brink Emilía Kiær Ásgeirsdóttir ('71) 6 Emilía átti fínan leik fremst á miðjunni. Komst betur inn í leikinn í seinni hálfleik og náði að tengja betur við framherjana í pressunni þegar líða tók á leikinn. Komst líka meira í boltann og gerði vel í sóknarleiknum. Diljá Ýr Zomers 6 Komst lítið í boltann framan af leik og fékk úr litlu að moða á kantinum. Vann hins vegar vel til baka og aðstoðaði Guðrúnu vel við varnarleikinn. Kom sér í góðar stöður í seinni hálfleik og spilaði vel. Dilja Ýr Zomers fékk besta færi íslenska liðsins til þess að jafna en Hannah Hampton varði meistaralega. Vísir/Anton Brink Linda Líf Boama ('61) 6 Linda Líf spilaði sinn fyrsta byrjunarliðsleik og komst vel frá sínu. Leiddi góða pressu íslenska liðsins sem var mun betri í senni hálfleik en þeim fyrri. Linda Líf er kraftmikill framherji sem getur nýst vel í skyndisóknarbolta íslenska liðsins gegn sterkari þjóðum heimsins. Linda Líf Boama byrjaði inná í fyrsta skipti í A-landsleik. Vísir/Anton Brink Sveindís Jane Jónsdóttir 7 Komst nokkrum sinnum upp að endamörkum með kraftmiklum hlaupum sínum og skapaði usla með fyrirgjöfum. Var út um allan völl að trufla uppbyggingu enska liðsins og brjóta niður uppsil þeirra. Flott frammistaða bæði í varnar- og sóknarleik. Sveindís Jane Jónsdóttir ógnaði bæði í opnum leik og föstum leikatriðum. Vísir/Anton Brink Sandra María Jessen ('61) 7 Kom sterk inn í framlínuna og var iðin við að koma sér í færi. Bæði með því að stinga sér bakvið vörn enska liðsisn og að þefa upp boltann eftir föst leikatriði. Tréverkið, varnarmenn enska liðsins og Hannah Hampton komu hins vegar í veg fyrir að Sandra María næði að setja mark sitt á leikinn. Katla Tryggvadóttir ('71) 7 Var ein af stóru ástæðum þess að það gekk betur að skapa færi undir lok leiksins en framan af í leiknum. Kom sér mikið í boltann og fann hættulegar stöður á vellinum til þess að fá boltann og skapa usla. Áræðin og skapandi í leik sínum. Katla Tryggvadóttir tengdi vel spilið á milli varnarlínu og framlínu íslenska liðsins. Vísir/Anton Brink Hlín Eiríksdóttir ('86) 6 Fékk nokkrar mínútur til þess að freista þess að jafna metin. Komst ekki mikið inn í leikinn en reyndi það sem hún gat til þess að valda usla. Hildur Antonsdóttir ('61) 7 Það kom festa og baráttuandi með tilkomu Hildar inn á völlinn. Vann boltann oft á góðum stöðum og kom honum vel frá sér. Flott innkoma hjá Hildi sem verndaði vörnina vel og var örugg í uppspili sínu. Hafrún Rakel Halldórsdóttir ('61) 6 Kom inn í vinstri bakvarðarstöðuna og skilaði sínu hlutverki bara með sóma. Varnarlega var Hafrún Rakel sterk og gaf fá sem engin færi á því að komist framhjá henni. United með risaskref í átt að Meistaradeildarsæti Enski boltinn Vignir í dauðafæri og nýtir sér leynivopn á Íslandi Sport Stórkostlegt mark Xavi Simons dugði Tottenham næstum því Enski boltinn Stúkan: Skagamenn voru rændir af dómaranum Íslenski boltinn Magaplástrar kínverskra íþróttakvenna vekja furðu Sport Hunsaður frá byrjun: „Þetta var bara frekar leiðinlegt og fúlt“ Íslenski boltinn Lést í fjöldaárekstri á Nürburgring-brautinni Formúla 1 Sjáðu öll mörkin: Veisla í Vesturbænum, tvenna hjá Vuk og Gylfi í skotskónum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Einnkunnir íslenska liðsins: Flott frammistaða í seinni hálfleik „Ég vil ekki vinna með döpru fólki eða með neikvæðu fólki“ „Settum meiri pressu á þær í seinni hálfleik“ Stórkostlegt mark Xavi Simons dugði Tottenham næstum því Chelsea - Manchester United | Stórleikur á Brúnni Leik lokið: Ísland - England 0-1| Hetjuleg barátta í seinni dugði ekki til Hörmungar Brann halda áfram Kirsuberin björguðu sigri eftir að hafa lagt upp jöfnunarmark Miðvörður skoraði úr hjólhestaspyrnu í mikilvægum sigri Leeds Byrjunarliðið gegn Englandi: Fjórar breytingar og afmælisbarnið á bekkinn Bjarki Steinn nálgast ítölsku úrvalsdeildina á ný Leno bjargaði stigi fyrir Fulham gegn Brentford Stúkan: Skagamenn voru rændir af dómaranum Aðeins einn miðvörður til taks hjá United fyrir stórleikinn „Þær leita rosalega mikið upp kantana“ Sjáðu öll mörkin: Veisla í Vesturbænum, tvenna hjá Vuk og Gylfi í skotskónum „Fínt fyrir okkur en kannski ekki jafn fínt fyrir Englendinga“ Hunsaður frá byrjun: „Þetta var bara frekar leiðinlegt og fúlt“ „Kom mér ótrúlega mikið á óvart og er eitthvað sem ég mun aldrei gleyma“ Eitt frægasta íþróttapar Bandaríkjanna tilkynnir um sambandsslit „Hefðum átt skilið stig úr þessum leik“ „Andri Rúnar færir liðinu mjög mikið“ Þurftu að stækka þýska meistaraskjöldinn Uppgjörið: Stjarnan - FH 3-2 | Andri Rúnar reyndist Stjörnunni gulls ígildi Lampard kom Coventry upp í úrvalsdeildina eftir 25 ára bið Slagsmál í Íslendingaslag í Svíþjóð „Erum á réttri leið“ KR - Þór Ak. 5-2 | Veisla í Vesturbæ Ekki mörg lið í Skandinavíu ráði við KR í þessum gír „Verðum að laga þetta ef við ætlum að láta taka okkur alvarlega“ Sjá meira