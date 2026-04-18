Þorsteinn H. Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta var svekktur með að ná ekki að skora jöfnunarmark þegar liðið laut í lægra haldi fyrir Englandi í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í dag.
„Við vorum aðeins og ragar í varnarleiknum okkar í fyrri hálfleik og komumst þar af leiðandi ekki almennilega í takt við leikinn. Við breyttum engu taktíst í háfleik, settum bara meiri pressu á þær og vörðumst af meiri ákefð,“ sagð Þorsteinn um spilamennsku íslenska liðsins.
„Við fengum orku í liðið með skiptingunum okkar og náðum að skapa okkur góð færi á lokakafla leiksins. Það er svekkjandi að hafa ekki náð að skora en við getum tekið fjölmargt jákvætt úr þessum. Við ætluðum okkur hins vegar að ná í stig og erum að sjálfsögðu svekkt að hafa tapað,“ sagði Þorsteinn enn fremur.
„Hannah Hampton varði nokkrum sinnum stórkostlega og við vorum nálægt því að jafna. Leikplanið gekk vel upp hjá okkur og ég er sáttur við hversu hátt orkustigið var í liðinu, sérstaklega í seinni hálfleik. Frammistaðan í seinni hálfleik er það sem þarf til þess að ná í hagstæð úrslit gegn liði á borð við England,“ sagði hann.