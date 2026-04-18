Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari gerir fjórar breytingar á liði Íslands frá síðasta leik gegn Úkraínu fyrir leikinn gegn Englandi á Laugardalsvelli í dag.
Ísland vann Úkraínu 1-0 fyrr í vikunni en hefði getað unnið stærra. Þorsteinn gerir því engar breytingar á vörninni sem hélt markinu hreinu en blæs nýju lífi í sóknarleikinn og á miðsvæðið.
Diljá Ýr Zomers, Emilía Kiær Ásgeirsdóttir, Linda Líf Boama og Ída Marín Hermannsdóttir koma inn í byrjunarliðið.
Thelma Karen Pálmadóttir (18 ára afmælisbarn dagsins), Hildur Antonsdóttir, Sandra María Jessen og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir fara á bekkinn í þeirra stað.
Fyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir er að sjálfsögðu á sínum stað í vörninni og verður þar með leikjahæsta landsliðskona Íslands. Hún spilar sinn 146. leik og tekur fram úr Söru Björk Gunnarsdóttur sem hefur spilað 145 landsleiki fyrir Íslands.
Leikur Íslands og Englands í Þjóðadeildinni 2026/undankeppni HM 2027 hefst klukkan 16:30 og verður í beinni textalýsingu á Vísi.