Meirihlutinn er fallinn í borginni ef marka má nýja könnun Gallups. Vinstrið er með sterka innkomu og bæta Miðflokkurinn og Viðreisn töluvert við sig frá síðustu kosningum. Á sama tíma missa Framsókn, Píratar og Sósíalistaflokkurinn mikinn hluta síns fylgis. Stór hluti svarenda gaf ekki upp afstöðu sína eða kaus að skila auðu.
Vinstrið, nýtt sameinað framboð VG og Vors til vinstri, mælist með 13,5% fylgi í nýjum Þjóðarpúlsi Gallup. Miðflokkurinn mælist með 10,7% en var með 2,4% atkvæða í kosningunum 2022. Viðreisn tvöfaldar fylgi sitt.
Samkvæmt könnuninni kysu tæplega 28% Sjálfstæðisflokkinn ef gengið yrði til kosninga í dag, rúmlega 23% Samfylkinguna, rösklega 13% Vinstrið, næstum 11% Miðflokkinn, slétt 10% Viðreisn, nær 4% Framsóknarflokk og Flokk fólksins, ríflega 3% Pírata, tæplega 3% Sósíalistaflokk Íslands og rösklega 1% Okkar borg.
Jafnframt kemur fram í tilkynningu Gallup að nærri 8% svarenda myndu skila auðu og 18% tóku ekki afstöðu eða vildu ekki gefa hana upp, samanlagt um fjórðungur svarenda.
Miðað við þessa niðurstöðu fengi Sjálfstæðisflokkur sjö borgarfulltrúa (fékk 6 í síðustu kosningum), Samfylkingin sex fulltrúa (5), Vinstrið og Miðflokkur þrjá fulltrúa hvor (0), Viðreisn tvo fulltrúa (1) og Framsóknarflokkur einn (4) og Flokkur fólksins einn (1) fulltrúa, samkvæmt útreikningum Gallups.
Þannig fengju Samfylkingin, Vinstrið, Flokkur fólksins og Píratar sem mynda sitjandi meirihluta samtals tíu borgarfulltrúa og næðu ekki þeim tólf sem þyrfti til að halda meirihluta. Munar þar um tvo borgarfulltrúa Pírata sem detta út, samkvæmt könnuninni.
Spurt var: „Ef kosið yrði til borgarstjórnar í dag, hvaða flokk eða lista myndir þú kjósa?“ og „En hvaða flokk eða lista er líklegast að þú myndir kjósa?“
Niðurstöðurnar eru úr netkönnun sem Gallup gerði dagana 1. til 15. apríl 2026. Heildarúrtaksstærð var 2.138 og þátttökuhlutfall 40,1%. Vikmörk á fylgi við flokka eru 0,9 til 3,5%. Einstaklingar í úrtaki voru handahófsvaldir úr Viðhorfahópi Gallup.