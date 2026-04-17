Púlsinn tekur til starfa gegn of­beldi meðal barna

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, Halla Bergþóra Björnsdóttir ríkislögreglustjóri, Ólöf Ásta Farestveit, forstjóri Barna- og fjölskyldustofu, Almar Guðmundsson bæjarstjóri Garðabæjar, Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri, Valdimar Víðisson bæjarstjóri Hafnarfjarðar, Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs, Margrét Hjaltested bæjarstjóri Mosfellsbæjar og Þór Sigurgeirsson bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar við undirritun samstarfssamnings um Púlsinn í dag.
Stjórnarráðið

Bráða- og viðbragðsteymið Púlsinn hefur tekið til starfa en markmið þess er að bregðast hratt við ofbeldishegðun, veita barni og fjölskyldu stuðning og afstýra hættu á frekara ofbeldi.

„Teymið er samstarfsverkefni sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu (SSH), Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og Barna- og fjölskyldustofu. Það er hluti af aðgerðum stjórnvalda vegna ofbeldis meðal barna og gegn börnum,“ segir í fréttatilkynningu frá stjórnarráðinu.

Púlsinn hefur aðsetur í Suðurmiðstöð Reykjavíkurborgar en starfsfólkið, sem er hópur reyndra sérfræðinga, flakkar á milli sveitarfélaganna eftir því sem aðstæður krefja. Starfsfólkið stígur inn í mál sem koma upp og kannar hvort hætta sé á frekara ofbeldi. 

Það var stofnað eftir 240 milljóna króna styrkveitingu frá mennta- og barnamálaráðuneytinu. Vonir eru bundnar við að með því að koma fyrr að málunum og veita börnum sem beita ofbeldi stuðning sé hægt að draga úr líkum á að slík brot endurtaki sig.

„Verkefnið er hluti af nauðsynlegum aðgerðum okkar gegn ofbeldi meðal barna. Markmið Púlsins er að flýta viðbrögðum við ofbeldismálum, skýra boðleiðir og styrkja samvinnu í sameiginlegu utanumhaldi okkar um börn og fjölskyldur. Við vitum að með því að grípa inn í snemma og með markvissum stuðningi er hægt að draga úr endurtekningu brota og fækka slíkum málum,“ er haft eftir Heiðu Björgu Hilmisdóttur, borgarstjóra og formanni stjórnar SHH.

