Hildur Antonsdóttir hlakkar til harðra átaka við enska landsliðið á Laugardalsvelli í dag.
Ísland vann sterkan 1-0 sigur gegn Úkraínu fyrr í vikunni en nú er komið að Evrópumeisturum Englands, einu besta landsliði heims. Sá leikur verður væntanlega aðeins öðruvísi.
„Við gerum bara ráð fyrir því að við munum þurfa að verjast meira á móti Englandi. Mitt hlutverk verður bara að stríða miðjumönnunum, ýta í þær og trufla þær,“ sagði Hildur.
England vann fyrri leik liðanna 2-0 en bæði mörkin komu eftir fyrirgjafir. Hildur segir Ísland þurfa að passa betur upp á það í dag.
„Þær leita rosalega mikið upp kantana og fara í yfirtölu þar. Þær skora bara lang flest mörkin sín þar. Við þurfum að hafa gætur á því og passa að manna teiginn rétt. Koma í veg fyrir þessar fyrirgjafir en auðvitað munu einhverjar fyrirgjafir koma og þá þurfum við bara að vera tilbúnar.“
Laugardalsvöllurinn er ekki upp á sitt allra besta þessa dagana eftir vont veðurfar í apríl en Hildur kvartar ekki.
„Völlurinn var allt í lagi. Við áttum kannski aðeins erfitt með að fóta okkur og finna sendingar en hitt liðið lendir svosem í því líka, þannig að þetta er bara jafn erfitt fyrir bæði lið.“
Þetta hindrar Englendinga kannski í þeirra uppspili upp kantinn?
„Já og nei. Boltinn rennur rosalega hratt, sem er gott fyrir þær, en það verður bara skemmtilegt að díla við þetta.“