Lofsungu Glódísi: „Stolt að geta deilt þessari stund með einstökum leikmanni" Sindri Sverrisson skrifar 17. apríl 2026 14:15 Glódís Perla Viggósdóttir og Lucy Bronze mætast á Laugardalsvelli á morgun. Samsett/Getty Evrópumeistarar Englands vita allt sem þarf að vita um besta leikmann íslenska landsliðsins, fyrirliðann Glódísi Perlu Viggósdóttur, og hrósuðu henni í hástert fyrir stóru stundina á Laugardalsvelli á morgun. Glódís bætir landsleikjamet Söru Bjarkar Gunnarsdóttur síðdegis á morgun þegar hún tekst á við Englendinga á Laugardalsvelli, í leik sem hefst klukkan 16:30. Þjálfarinn Sarina Wiegman og hin 34 ára gamla Lucy Bronze spöruðu ekki hrósið í garð Glódísar sem er einmitt liðsfélagi Georgiu Stanway, eins af lykilmönnum enska liðsins. „Þetta er stór stund fyrir fótboltann hér og fyrir hana sjálfa. Hún spilar auðvitað líka með Georgiu í Bayern München og við vitum að hún er stórkostlegur leiðtogi, einn besti leikmaður liðsins og afar mikilvæg fyrir þær. Þetta er stór stund fyrir hana, að spila hérna gegn okkur," sagði Wiegman sem fagnað hefur titli sem þjálfari á síðustu þremur Evrópumótum í röð. Bronze tók þá til máls en hún hefur einmitt spilað álíka marga leiki og Glódís sem er fjórum árum yngri. „Við höfum átt svipað langan landsliðsferil og ég ber mikla virðingu og aðdáun til hennar. Ég veit hversu erfitt þetta er, að spila svona marga leiki fyrir sína þjóð, og hún hefur verið lykilmaður hjá Íslandi lengur en ég hjá Englandi. Hún hefur átt lengri landsliðsferil og það segir margt um hvernig manneskja og leikmaður hún er. Georgia talar mjög fallega um hana, hversu mikill leiðtogi hún sé og hvernig manneskja hún er, og við erum stolt af að geta deilt þessari stund með einstökum leikmanni í kvennaboltanum," sagði Bronze.