Samningur um Ísafjörð tryggir rekstur Q200-véla Icelandair Kristján Már Unnarsson skrifar 16. apríl 2026 22:20 Tómas Ingason er framkvæmdastjóri tekju-, þjónustu- og markaðssviðs Icelandair. Fyrir aftan hann er ein af þremur Dash 8 Q200-vélum félagsins. Sigurjón Ólason Ráðamenn Icelandair hafa fallið frá þeirri ákvörðun að hætta rekstri styttri Dash 8-innanlandsvéla sinna eftir að samningar tókust við Vegagerðina um framhald Ísafjarðarflugs. Samið var um nærri helmings lækkun frá upphaflegu tilboði Icelandair en á móti verður dregið úr tíðni flugferða. Í kvöldfréttum Sýnar mátti sjá farþega að ganga um borð í Q200-vél Icelandair á leið til Ísafjarðar síðdegis. Þetta er styttri Dash 8-tegundin sem félagið nýtir innanlands. Lengri Q400 vélarnar taka 76 farþega en þessar minni 37 farþega. Þegar Icelandair tilkynnti í fyrra að flugi til Ísafjarðar yrði hætt var sú ástæða gefin upp að lengri flugbrautir á Grænlandi gerðu notkun þeirra þangað óþarfar. Ekki væru fjárhagslegar forsendur til þess að reka þær eingöngu í Ísafjarðarflugi. En er staðan núna breytt? Tvær af Dash 8 Q200-vélum Icelandair á Reykjavíkurflugvelli í dag.Sigurjón Ólason „Já, með þeim samningum sem við erum búin að ná við Vegagerðina núna er myndaður rekstrargrundvöllur fyrir þessar Q200-vélar okkar til næstu fjögurra ára,“ segir Tómas Ingason, framkvæmdastjóri tekju-, þjónustu- og markaðssviðs Icelandair. „Og það er bara gríðarlegt ánægjuefni fyrir okkur og vonandi Ísafjarðarbúa líka að reksturinn á þessum vélum sé tryggður.“ -Þannig að þær verða áfram í flotanum? „Þær verða áfram í flotanum. Og þetta eru bara þær vélar sem að henta best í flug til Ísafjarðar, í krefjandi veður og stuttar flugbrautir. Þessar vélar hafa staðið sig gríðarlega vel og munu gera það áfram,“ segir Tómas hér í sjónvarpsfréttinni: Samningurinn felur í sér ríflega helmingslækkun frá því verði sem Icelandair bauð upphaflega, sem var 3,5 milljarðar króna. Samið var um 1,7 milljarða króna meðgjöf ríkisins næstu fjögur ár. En hvers vegna gat Icelandair lækkað sig um 52 prósent? „Það gerist að stærstum hluta í gegnum það að við erum að tala um minni áætlun heldur en var í upphaflegu útboðsgögnunum, um 28 prósent ef ég man rétt. En síðan er það bara þannig að við settumst niður með Vegagerðinni og skoðuðum þessi mál ítarlega og fundum leiðir til þess að mætast á miðri leið,“ svarar Tómas. Ísafjarðarvélin í flugtaksbruni á Reykjavíkurflugvelli síðdegis.Sigurjón Ólason Q200 vélarnar eru jafnframt aðalvélarnar í Hornafjarðarflugi sem Icelandair hreppti í fyrra eftir útboð. „Sem gengur virkilega vel. Og við höfum heyrt mjög miklar ánægjuraddir frá bæjarbúum og þeim sem nýta flugið. Sjáum líka notkun hjá ferðamönnum á þessu flugi til Hafnar. Nýtingin hefur verið heldur meiri heldur en við gerðum ráð fyrir í upphafi, þannig að það er mjög ánægjulegt. Að sama skapi er mikilvægt fyrir okkur að halda þessum flota áfram í innanlandsfluginu. Hann er náttúrulega orðinn mjög lítill ef við værum ekki með þessar vélar í rekstri. Þannig að þetta eykur á rekstraröryggi og styrkir innanlandsflugið í heild sinni að ná þessum samningum í dag," segir Tómas Ingason, framkvæmdastjóri hjá Icelandair. Formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar kveðst líta á þetta sem varnarsigur. 16. apríl 2026 12:24 Norlandair mátti ekki bjóða í Ísafjörð á þessari flugvél Skilyrði útboðs Vegagerðarinnar um að flugvél með jafnþrýstibúnaði þyrfti í Ísafjarðarflug útilokaði Norlandair frá því að geta boðið í flugleiðina. Framkvæmdastjóri Norlandair segir að flugtæknilega sé þetta ekki nauðsynleg krafa. 10. apríl 2026 06:56 Hreyflaskipti á flugvél dýrari en einbýlishús „Það er allt dýrt í flugi. Það er bara svoleiðis,“ svarar Magnús Sigurjónsson, flugrekstrarstjóri innanlandsflugs Icelandair, þegar spurt er hversvegna fargjöldin séu svona dýr. Hann nefnir sem dæmi hreyflaskipti á Dash 8-vélunum. 27. febrúar 2026 08:28 Það sem farþegarnir sjá ekki í innanlandsfluginu Það eru annir á Reykjavíkurflugvelli að vetrarmorgni, flugvélar að koma og fara. Áhöfn frá Norlandair, nýkomin úr sjúkraflugi, er að gera sjúkraflugvélina klára fyrir næsta útkall. Áhöfn Icelandair er að koma úr flugi frá Egilsstöðum og önnur að búa sig undir flug til Akureyrar. Fjær sjáum við aðra flugvél Norlandair aka frá Flugfélagsafgreiðslunni. 19. febrúar 2026 13:13 Þá var hægt að lækka fargjöld um 51 prósent Þegar sérleyfiskerfi í innanlandsflugi var afnumið árið 1997 hóf Íslandsflug beina samkeppni við Flugfélag Íslands á öllum helstu leiðum innanlands. 