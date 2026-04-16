Stórfellt smyglmál um borð í Dettifossi er talið geta haft veruleg áhrif á fíkniefnamarkaðinn hér á landi að sögn lögreglunnar. Lagt var hald á rúmlega fjórtán lítra af amfetamínbasa um borð í skipinu. Við ræðum við aðstoðaryfirlögregluþjón um málið í fréttatímanum okkar.
Þá skoðar Kristján Már þá ákvörðun ráðamanna Icelandair að falla frá því að hætta rekstri styttri Dash 8-innanlandsvéla sinna eftir að samningar tókust við Vegagerðina um framhald Ísafjarðarflugs.
Við skoðum líka nýtt jarðhitasvæði á Meitlum á Hellisheiði og hvaða áhrif fundur þess hefur.
Íslensk stjórnvöld brjóta hugsanlega alþjóðlegar skuldbindingar með því að leyfa hvalveiðar að mati lögfræðinga. Þetta er á meðal þess sem rætt er á málþingi í Norræna húsinu og við verðum í beinni þaðan en aðeins er rúmt ár síðan Bjarni Benediktsson þáverandi forsætis- og matvælaráðherra gaf út fimm ára leyfi til hvalveiða.
Birgir Olgeirsson hittir Höllu Bergþóru Björnsdóttur, nýjan ríkislögreglustjóra, sem segir að efla þurfi löggæsluna á næstu árum og nýta betur tæknina, meðal annars dróna og möguleika gervigreindar.
Og svo skoðum við hvernig framkvæmdir á ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu heppnuðust en ríkisstjórnin fundaði þar aftur í vikunni eftir langt hlé.
Í sportinu er rætt við Ægi Þór Steinarsson, lykilmann í liði Stjörnunnar og landsliðsfyrirliða í körfubolta, sem hefur risið úr myrkrinu eftir meiðsli og ætlar sér að koma sterkari til baka.
Vala Matt sér um Ísland í dag, skoðar flottar hönnunarlausnir og ræðir við fjölhæfa konu, sem lætur sér fátt fyrir brjósti brenna.