„Á­fall fyrir starfs­fólk“

Árni Sæberg skrifar
Kristján Ásmundsson, fráfarandi skólameistari FS, og Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra.
Kristján Ásmundsson, fráfarandi skólameistari FS, og Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra. Vísir

Starfsmenn Fjölbrautaskóla Suðurnesja fordæma vinnubrögð og framkomu barna- og menntamálaráðuneytisins en skólameistari skólans sagði af sér í dag í kjölfar fundar með starfsmönnum ráðuneytisins.

„Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur um árabil ekki staðið við gefin loforð um viðbyggingu og bætta aðstöðu þrátt fyrir að húsnæði skólans er fyrir löngu orðið of lítið og aðstaða sprungin,“ segir í yfirlýsingu sem þrír starfsmenn FS hafa sent fjölmiðlum fyrir hönd starfsmanna. 

Í dag var greint frá því að skólameistari skólans hefði sagt af sér embætti vegna húsnæðismála skólans.

Í yfirlýsingu starfsmanna segir að ekkert hafi þokast í þessum málum og í kjölfar afsagnar skólameistarans sé ljóst að úrbætur séu ekki fyrirsjáanlegar á næstunni.

„Starfsfólk skólans fordæmir vinnubrögð og framkomu mennta- og barnamálaráðuneytisins. Það að skólameistari þurfi að grípa til þessa örþrifaráðs er áfall fyrir starfsfólk skólans. Við skorum á ráðuneytið að standa við gefin loforð og hefja framkvæmdir við stækkun skólans strax í sumar. Rétt eins og skólameistari hörmum við áhugaleysi stjórnvalda á málefnum skólans.“

