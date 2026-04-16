Varnarsigur segir formaður bæjarráðs Ísafjarðar Kristján Már Unnarsson skrifar 16. apríl 2026 12:24 Gylfi Ólafsson, formaður bæjarráðs, segir Ísafjarðarflugið tryggt með ásættanlegum hætti og á mjög góðum flugvélum. samsett mynd Vegagerðin hefur samið við Icelandair um flug til Ísafjarðar gegn 1,7 milljarða króna niðurgreiðslu næstu fjögur ár. Það er ríflega helmings lækkun frá tilboði Icelandair, sem var upp á 3,5 milljarða króna, en á móti kemur að flugferðum er fækkað um 28 prósent. Formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar kveðst líta á þetta sem varnarsigur. Icelandair var eina félagið sem bauð í Ísafjarðarflugið og hljóðaði tilboð félagsins upp á 3,5 milljarða króna. Vegagerðin hafnaði tilboðinu enda var það hátt yfir kostnaðaráætlun, sem var upp á 1,3 milljarða króna. Núna hefur Vegagerðin hins vegar náð samkomulagi við Icelandair um að félagið taki að sér verkefnið næstu fjögur árin gegn 1.690 milljóna króna meðgjöf ríkisins á samningstímanum, eða sem nemur 422 milljónum króna á ári, og verða 37 sæta Dash 8 Q200-vélar áfram notaðar á flugleiðinni. Flugvél Icelandair beygir inn að flugbrautinni.Vilhelm Samningsfjárhæðin er 52% lægri en tilboð Icelandair hljóðaði upp á. Á móti kemur að dregið er úr tíðni flugferða og verða allt niður í sjö ferðir á viku yfir háveturinn. Upphaflegar forsendur útboðsins gerðu ráð fyrir tíu til fjórtán ferðum á viku, mismunandi eftir mánuðum, eða alls 632 ferðum að lágmarki yfir árið. Núna var samið um sjö til tíu ferðir á viku eða 452 ferðir að lágmarki yfir árið, sem er 28% fækkun ferða. „Mér finnst bara best að líta á þetta sem varnarsigur,“ sagði formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar, Gylfi Ólafsson, spurður um samninginn. Frá Ísafjarðarflugvelli.Vilhelm „Við vorum farin að verða dálítið áhyggjufull á tímabili. Flugið er náttúrulega gríðarlega mikilvægt fyrir okkur og við fáum ekki allar okkar kröfur uppfylltar í þessu. Það eru fá flug um veturinn og svo framvegis. En flugið er allavega tryggt til fjögurra ára og með svona ásættanlegum hætti og á mjög góðum flugvélum. Þetta er lágmarksfjöldi flugferða þannig að við höfum allar væntingar til þess að þeim verði svo fjölgað þegar mikið er að gera og mikið um að vera. Enda er bara mjög mikið að gera og mikið um að vera í atvinnulífi og menningarlífi hér fyrir vestan þessi misserin," sagði Gylfi Ólafsson. Lágmarksfjöldi ferða er 452 hringferðir á ári. 16. apríl 2026 08:38 Norlandair mátti ekki bjóða í Ísafjörð á þessari flugvél Skilyrði útboðs Vegagerðarinnar um að flugvél með jafnþrýstibúnaði þyrfti í Ísafjarðarflug útilokaði Norlandair frá því að geta boðið í flugleiðina. Framkvæmdastjóri Norlandair segir að flugtæknilega sé þetta ekki nauðsynleg krafa. 10. apríl 2026 06:56 Icelandair hættir flugi til Ísafjarðar Icelandair hyggst hætta að fljúga til Ísafjarðarbæjar eftir sumarið 2026. Ástæðan er sérstaða flugvallarins sem leiðir til þess að einungis litlar vélar geti lent þar og vegna framkvæmda í Grænlandi. 3. mars 2025 21:43 Ástæðan er sérstaða flugvallarins sem leiðir til þess að einungis litlar vélar geti lent þar og vegna framkvæmda í Grænlandi. 3. mars 2025 21:43 Mest lesið Áslaug Arna boðar endurkomu á Alþingi Innlent Hafa fundið nýtt jarðhitasvæði á Hellisheiði Innlent Gripinn í blokk við þvottastúss eftir árásina Innlent Skólameistari hefur fengið nóg og segir af sér Innlent Ölduselsskóla skipt út fyrir Seljaskóla Innlent „Ég kann ekki að meta það þegar ég er sökuð um ósannindi eða blekkingar“ Innlent Samið við Icelandair um flug til Ísafjarðar Innlent „Það er ekki hægt að taka jafnaðarmanninn úr mér“ Innlent Tíu tilvik í fyrra þar sem látnir lágu ófundnir í viku eða lengur Innlent Svavar Sigmundsson er látinn Innlent Fleiri fréttir Starfsmenn fordæma vinnubrögð og framkomu ráðuneytisins Nefndin sammála Ólafi Ragnari um skipun forsetaritara Hækjubræður á þingi Framsókn kynnti tillögu að þjóðarsátt Skólameistari hefur fengið nóg og segir af sér Sprengingin í Fóðurblöndunni enn til rannsóknar hjá lögreglu og Vinnueftirlitinu Bein útsending: Beina sjónum að leit og björgun á norðurslóðum „Ég kann ekki að meta það þegar ég er sökuð um ósannindi eða blekkingar“ Varnarsigur segir formaður bæjarráðs Ísafjarðar Tíu tilvik í fyrra þar sem látnir lágu ófundnir í viku eða lengur 37 prósent landsmanna fylgjandi innheimtu veggjalda Ekkert verður af bankasamruna og Ísafjarðarflugið lifir „Það er ekki hægt að taka jafnaðarmanninn úr mér“ Svavar Sigmundsson er látinn Líkamsárás, húsbrot og eignaspjöll Samið við Icelandair um flug til Ísafjarðar Hafa fundið nýtt jarðhitasvæði á Hellisheiði Fagnar fjölgun skráninga í Þjóðkirkjuna Ölduselsskóla skipt út fyrir Seljaskóla Kallar aðgerðirnar leiktjöld og varar við verðstýringu CNN og ABC fjalla um Eyjaflugið Áslaug Arna boðar endurkomu á Alþingi Gripinn í blokk við þvottastúss eftir árásina Fleiri andvígir aðild nú en í fyrra Ingimar er bæjarstjóraefni D-listans í í Hveragerði Bækurnar of leiðinlegar og forritaði stærðfræðitölvuleik „Vélin að bila og hún stingur upp á að við skiptum um áklæði“ Lögðu hald á um tug lítra fíkniefna Æfir kennarar og varað við verðstýringu Mótorinn í Herjólfi þarf til útlanda Sjá meira