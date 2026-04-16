„Það er ekki hægt að taka jafnaðarmanninn úr mér“ Jakob Bjarnar skrifar 16. apríl 2026 11:03 Sjálfstæðismenn eru afar ósáttir við að Kristrún Frostadóttir hafi sem forsætisráðherra lofað framlögum úr ríkissjóði til leikskólamála, sem eru á hendi sveitarstjórna. Kristrún sagði að svona væri þetta á öllum Norðurlöndunum, hvers vegna ekki hér? vísir/vilhelm Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins hélt áfram að hamast í Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra vegna kosningafundar Samfylkingarinnar í Kópavogi en Sjálfstæðismenn vilja meina að þar hafi Kristrún lofað um 15 milljörðum árlega úr ríkissjóði í kosningaloforð Samfylkingar á sveitarstjórnarstigi. Þetta var í óundirbúnum fyrirspurnum á þinginu en Guðrún sagði að Kristrún hefði þar kynnt, undir merkjum ábyrgðar og stórra fyrirheita, kostnaðarsamt loforð um brúun bilsins milli fæðingarorlofs og leikskóla. Hvar á að finna þessa um 15 milljarða króna? „Á vefsíðu Samfylkingarinnar er þetta kynnt eins og um raunverulegar og fjármagnaðar aðgerðir sé að ræða sem komi til framkvæmda í skrefum á næstu árum. Það stangast á við orð hæstvirts fjármálaráðherra í Morgunblaðinu í gær sem sagði skýrt að ekki væri gert ráð fyrir þessum útgjöldum í fjármálaáætlun ríkisins. Og við höfum jafnframt heyrt að hæstvirtur ráðherra málaflokksins lýsa því yfir að Flokkur fólksins sé ekki með sömu stefnu og Samfylkingin í þessum efnum,“ sagði formaður Sjálfstæðisflokksins. Efni fyrirspurnar Guðrúnar er í takti við ræðu varaþingmanns Sjálfstæðisflokksins, Tómasar Þórs Þórðarsonar, þar sem hann hjó í sömu knérunn. Guðrún spurði hvort Kristrún hefði upplýst ríkisstjórnina um þetta tiltekna kosningaloforð áður en hún kynnti það opinberlega í Kópavogi og þá á hún ekki við kynningu á skýrslu aðgerðarhóps um að brúa bilið, heldur nákvæmlega þetta loforð og þessa tilteknu útfærslu. „Hvar á að finna þessa um 15 milljarða króna sem þetta mun kosta, ef peningarnir eru ekki í fjármálaáætlun? Er þetta þá stefna ríkisstjórnarinnar, eða aðeins stefna Samfylkingarinnar í sveitarstjórnarkosningum? Og finnst hæstvirtum forsætisráðherra eðlilegt að lofa 15 milljarða útgjöldum þegar hæstvirtur fjármálaráðherra segir daginn eftir að ekki sé gert ráð fyrir þessu í fjármálaáætlun?“ Kristrún stolt af þessu útspili Kristrún þakkaði Guðrúnu fyrir að vekja athygli á þessu útspili Samfylkingarinnar. Skýrsla þessa efnis hefði verið kynnt innan ríkisstjórnarinnar og hún væri ánægð með niðurstöðuna sem þar kom fram. „Ég er hlynnt því að ríkið komi að rekstri leikskóla, rétt eins og er á öllum Norðurlöndum,“ sagði Kristrún. Hún sagðist ekki vita hvaðan þessar tölur væru komnar sem Guðrún nefndi en jú, kostnaður af þessu gæti verið 10 milljarðar, þetta væri nettókostnaður því á móti kæmi ýmislegt hagfellt eins og það að fólk missti síður úr vinnu, sem þýddi auknar skatttekjur. Hún trúði því ekki að fólk væri ekki sammála því að vert væri að fara í þessa vegferð. Guðrún taldi Kristrúnu ekki hafa svarað spurningunni.vísir/vilhelm „Ég er stolt af þessu útspili, ég vil þak á leikskólagjöld og hundrað prósenta systkinaafslátt. Ég hvet fólk til að kynna sér útspilið.“ Guðrún taldi hér engu svarað „frekar en fyrri daginn“. Hún sagði engan ágreining um að vilja létta líf ungra fjölskyldna. Það sé aðferðin: „Það sem gerir þetta alvarlegt er ekki bara upphæðin heldur aðferðin. Hér virðist hæstvirtur forsætisráðherra hafa stigið fram – í krafti embættis síns – með kosningaloforð fyrir eigin flokk án þess að gert sé ráð fyrir því í fjármálaáætlun og án þess að nokkur samstaða sé um tillögurnar innan ríkisstjórnarinnar. Þetta er ekki í lagi.“ Ég er ekki bara forsætisráðherra Kristrún ítrekaði að um væri að ræða stefnu Samfylkingarinnar. „Ég er ekki aðeins forsætisráðherra heldur formaður Jafnaðarflokks Íslands. Það er ekki hægt að taka jafnaðarmanninn úr mér.“ Kristrún sagði að stefnan kæmist ekki á nema til væri fólk á sveitarstjórnarstigi sem talaði fyrir þessu og hún taldi hér verið að ræða form útspilsins fremur en innihald. Hún spurði á móti hver væri afstaða formanns Sjálfstæðisflokksins í málinu. „Má ég ekki lengur tala fyrir stefnu Samfylkingarinnar? Af hverju getum við ekki gert þetta sem Norðurlöndin gera?" 