Ás­laug Arna boðar endur­komu á Al­þingi

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hefur verið í námi í Bandaríkjunum undanfarna árið.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir ætlar sér aftur á þing í maí þegar hún lýkur námi sínu í New York. Þetta staðfesti Áslaug á samfélagsmiðlinum Instagram en hún hefur verið í námi í Columbia háskóla síðastliðið ár.

„Skólinn klárast hér einhvern tímann um 8. maí, svo er útskrift og skilaverkefni. Síðan er útskrift 21. maí, þá þarf ég bara að vera búin að pakka mér niður, ganga frá mínum málum hér og flyt heim og tek aftur sæti á þinginu,“ segir Áslaug Arna á Instagram þar sem hún svaraði spurningum fylgjenda sinna.

Áslaug tilkynnti fyrir tæpu ári að hún ætlaði sér að flytja til New York að hausti, í MPA nám (e. Master in Public Administration in Global Leadership). Sagði hún það hafa verið draum lengi. Síðastliðið ár hefur hún verið dugleg að lýsa lífi sínu í New York og ræddi meðal annars við fréttastofu þegar snjóstormur skall á borginni fyrr í vetur.

Áslaug hefur um árabil verið einn þekktasti þingmaður og fyrrum ráðherra Sjálfstæðisflokksins. Hún laut í lægra haldi í formannskosningu á landsfundi flokksins í febrúar í fyrra gegn Guðrúnu Hafsteinsdóttur. Nítján atkvæðum munaði á milli þeirra.

