Fótbolti

„Við erum mjög von­sviknir og mjög reiðir“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Álvaro Arbeloa fagnar frábæru marki Arda Gueler í kvöld. Getty/Stuart Franklin

Álvaro Arbeloa, þjálfari Real Madrid, ræddi við Movistar+ eftir 4-3 tap gegn Bayern í kvöld þar sem tvö gul spjöld á Camavinga gerðu út um frábæran leik á Allianz Arena.

Real Madrid komst þrisvar yfir en fékk á sig tvö mörk í lokin eftir að hafa orðið manni færri.

Kláraðist leikurinn með rauða spjaldinu?: „Það er augljóst, það er ekki hægt að reka leikmann af velli fyrir svona lagað. Dómarinn vissi ekki einu sinni að hann væri með spjald og hann eyðilagði mjög skemmtilegt og jafnt einvígi þegar mest á reyndi og þar með lauk leiknum,“ sagði Arbeloa.

„Við erum mjög vonsviknir og mjög reiðir. Þetta eru mikil vonbrigði. Okkur fannst þetta vera úrslitaleikur tímabilsins hjá okkur,“ sagði Arbeloa.

„Þetta var frábær leikur hjá mínum mönnum og ég vorkenni þeim fyrir þá vinnu sem þeir lögðu á sig. Ég vorkenni líka stuðningsmönnum Madrid sem komu hingað og þeim sem horfðu heima. Það er sárt því Real Madrid mun ekki vinna sextánda titilinn í ár en við förum aftur til Madrid með höfuðið hátt því þeir gáfu allt sitt,“ sagði Arbeloa.

„Við fengum nokkur færi til að skora fleiri mörk, sumir leikmenn voru þreyttir, en við ætluðum að gera breytingar rétt fyrir markið og með því marki var þetta búið,“ sagði Arbeloa.

Real Madrid á nú ekki lengur raunhæfa möguleika á að vinna titil á þessu tímabili.

„Við verðum að halda áfram því þetta er Real Madrid. Deildin er mjög erfið en jafnvel þann dag sem hún klárast verðum við að halda áfram að berjast til síðustu umferðar,“ sagði Arbeloa.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Real Madrid CF

