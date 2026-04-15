Töldu framboðinu ekki til framdráttar að mæta í þáttinn Jakob Bjarnar skrifar 15. apríl 2026 11:42 Heimir Már kynnir framboð Flokks fólksins í Reykjavík. Stefán Pálsson, 3. maður á lista Vinstrisins, skýtur á Heimi og segir hann geta sjálfum sér um kennt að hafa verið skikkaður í síðasta hólfið hjá RÚV. vísir/vilhelm „Við töldum það ekki vera framboðinu til framdráttar að mæta í þennan tiltekna þátt á þessum degi," segir Heimir Már Pétursson kosningastjóri Flokks fólksins í komandi sveitarstjórnarkosningum í samtali við Vísi. Meira vill hann ekki segja um það, spurður hvers vegna hann teldi það ekki framboðinu til framdráttar. „Þetta er svarið," segir Heimir Már og verða menn að geta í eyðurnar, hvers vegna Flokkur fólksins hafi ekki talið þetta vera framboðinu til framdráttar. Morgunblaðið vakti athygli á því í dag að það hafi komið oddvita Flokks fólksins í opna skjöldu þegar stjórnandi þáttarins sagði Guðmund Inga Þóroddsson oddvita hafa afþakkað að mæta í þáttinn. Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu, verður oddviti Flokks fólksins í Reykjavík fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Það kom honum í opna skjöldu þegar sagt var í Silfrinu á Rúv að hann hefði afþakkað að vera í kosningaþættinum.vísir/vilhelm Silfrið er að keyra þætti fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar nú um stundir og í þætti á mánudagskvöldið voru gestir Ingimar Þór Friðriksson oddviti Góðan daginn-framboðsins, Sigfús Aðalsteinsson fyrir hönd Okkar borgar og Silja Sóley Birgisdóttir fyrir Sósíalistaflokkinn sem sátu fyrir svörum. Guðmundi Inga Þóroddssyni, oddvita Flokks fólksins á framboðslista flokksins í Reykjavík, brá hins vegar í brún þegar kynnt var að hann hefði afboðað þátttöku sína í þættinum því það gerði hann alls ekki. Á Facebook-síðu Stefáns Pálssonar, sem er þriðji maður á lista Vinstrisins, veltir hann þessu fyrir sér og telur sig vita að Heimir Már eigi ekkert alltof góðar minningar tengdar Silfrinu en spyr hvort þetta séu ekki óþarflega róttæk viðbrögð? Stefán segir svo í athugasemd að hann skilji svo sem að flokkur með sitjandi fulltrúa kunni því illa að vera settur í síðasta hólfið. „En á hitt ber að líta að FF var ekki búið að kynna framboðslistann sinn þegar hinir þættirnir voru sýndir." Heimir Már geti þannig sjálfum sér um kennt að hafa verið skikkaður til að mæta í síðasta þáttinn. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík Flokkur fólksins Ríkisútvarpið