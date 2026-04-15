Skjálfti vegna Írisar innan Sjálf­stæðis­flokksins í Eyjum

Jakob Bjarnar skrifar
Eyþór Harðarson, efsti maður á lista Sjálfstæðisflokksins í Eyjum, gaf það út að Íris Róbertsdóttir yrði bæjarstjóraefni Sjálfstæðisflokksins. Nú er komið á daginn að engin eining er um það innan flokks en svo virðist sem klofningurinn 2018 sitji í mörgum manninum.
Mikill skjálfti er innan Sjálfstæðisflokksins í Eyjum og snýr ágreiningurinn um bæjarstjóraefnið Írisi Róbertsdóttur. Hitafundur fulltrúaráðs var haldinn í gærkvöldi þar sem menn töluðu út og víst er að ekki er gróið um heilt vegna klofningsins sem varð 2018 þegar H-listinn var myndaður sem klofningur úr Sjálfstæðisflokki.

Vísir hefur rætt við fjölda manns í Eyjum en svo viðkvæmt er málið að enginn vill að vitnað sé í orð sín. Ekki náðist í Eyþór Harðarson, sem er efsti maður á lista Sjálfstæðisflokksins, en hann gaf það út eftir prófkjör að hann falaðist ekki eftir bæjarstjórastólnum. Og seinna var það gefið út að Íris Róbertsdóttir yrði bæjarstjóraefni flokksins.

Svo virðist sem margir innan Sjálfstæðisflokksins séu hreint ekki sáttir við þetta. Ekki er um heilt sé gróið eftir að H-listinn var myndaður 2018 en H-lista leiddi Íris og var bæjarstjóri í Eyjum í tvö kjörtímabil. Óánægjan er víðtæk. Öldungurinn Sigurgeir Jónasson ljósmyndari, sem fæddur er 1934, er sagður afar ósáttur og öll hans ætt. Og Sindri Ólafsson, eiginmaður Hildar Sólveigar Sigurðardóttur, sem er fimmti maður á lista, gaf það út á fulltrúaráðsfundinum í gær að hann myndi ekki styðja flokkinn við svo búið.

Harðorð ályktun var lesin upp á fundinum en ákveðið var að gefa hana ekki út því talið var að hún kæmi sér ekki vel fyrir flokkinn. En svo virðist sem Sjálfstæðismenn í Eyjum séu alls ekki búnir að jafna sig eftir klofninginn sem varð 2018.

Ef fram fer sem horfir er komin upp sérkennileg staða. Gert er ráð fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn nái vopnum sínum í komandi kosningum sérstaklega eftir að H-listinn lét gott heita. Þeir voru með fjóra menn í minnihluta en þurfa fimm til að ná meirihlutanum. En þá lítur út fyrir að í það minnsta tveir af fimm frambjóðendum Sjálfstæðisflokksins styðji bæjarstjóraefni flokksins ekki.

Fimm efstu menn á lista Sjálfstæðisflokksins eru eftirfarandi:

  1. Eyþór Harðarson, 62 ára, útgerðarstjóri
  2. Trausti Hjaltason, 43 ára, áhættustjóri
  3. Aníta Jóhannsdóttir, 34 ára, viðskiptafræðingur
  4. Óskar Jósúason, 47 ára, upplýsingafulltrúi
  5. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, 43 ára, sjúkraþjálfari
