José Emilio Santamaría, goðsögn í sögu Real Madrid og spænska fótboltans, er fallinn frá 96 ára að aldri.
Santamaría var kletturinn í vörn Real Madrid á sigursælum tímum um miðja síðustu öld, þegar Alfredo Di Stefano og Ferenc Puskas leiddu framlínu liðsins. Hann er fæddur í Úrúgvæ og spilaði bæði fyrir úrúgvæska og spænska landsliðið.
Á sínum tíma varð „Don José“ fjórum sinnum Evrópumeistari með Real Madrid, Álfumeistari einu sinni, Spánarmeistari sex sinnum og bikarmeistari einu sinni. Alls spilaði hann 337 leiki fyrir félagið.
Þegar ferlinum lauk fór hann út í þjálfun og vann sig upp stigann hjá spænska knattspyrnusambandinu. Hann tók svo við A-landsliði Spánar árið 1980 og var við stjórnvölinn þegar heimsmeistaramótið fór fram á Spáni árið 1982.
Santamaría sótti leiki Real Madrid á Santíago Bernabéu allt til hins síðasta og var góðvinur forsetans Florentino Pérez.
Mínútu þögn verður haldin honum til heiðurs fyrir næsta heimaleik Real Madrid. Næsti leikur Real Madrid er hins vegar í kvöld, á útivelli gegn Bayern Munchen í Meistaradeildinni.