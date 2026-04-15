PSG og Atlético Madrid komst áfram í undanúrslit Meistaradeildarinnar í gærkvöldi með sigrum í einvígum gegn Liverpool og Barcelona. Mörkin úr leikjum gærkvöldsins má sjá hér fyrir neðan.
Ousmane Dembele skoraði bæði mörkin í öruggum sigri PSG.
Ousmane Dembélé kom PSG yfir eftir að hafa fengið boltann frá Khvicha Kvaratskhelia og nægan tíma til að athafna sig fyrir utan vítateiginn. Dembélé innsiglaði svo sigurinn í blálokin eftir skyndisókn.
Barcelona byrjaði með látum í höfuðborginni og náði tveggja marka forystu en heimamenn skoruðu markið mikilvæga sem kom liðinu í undanúrslitin.
Lamine Yamal og Ferrán Torres komu Barcelona í 2-0 forystu, en mark Ademola Lookman minnkaði muninn og kom heimamönnum yfir samanlagt, 3-2.