Fótbolti

Sjáðu Dembélé skjóta Liverpool úr leik og markið mikil­væga hjá Atlético

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Ousmané Dembélé og Ademola Lookman sáu til þess að PSG og Atlético Madrid fóru áfram. getty

PSG og Atlético Madrid komst áfram í undanúrslit Meistaradeildarinnar í gærkvöldi með sigrum í einvígum gegn Liverpool og Barcelona. Mörkin úr leikjum gærkvöldsins má sjá hér fyrir neðan.

PSG - Liverpool 2-0 (4-0)

Ousmane Dembele skoraði bæði mörkin í öruggum sigri PSG.

Ousmane Dembélé kom PSG yfir eftir að hafa fengið boltann frá Khvicha Kvaratskhelia og nægan tíma til að athafna sig fyrir utan vítateiginn. Dembélé innsiglaði svo sigurinn í blálokin eftir skyndisókn.

Klippa: PSG - Liverpool 2-0 (4-0)

Barcelona - Atlético 2-1 (2-3)

Barcelona byrjaði með látum í höfuðborginni og náði tveggja marka forystu en heimamenn skoruðu markið mikilvæga sem kom liðinu í undanúrslitin.

Lamine Yamal og Ferrán Torres komu Barcelona í 2-0 forystu, en mark Ademola Lookman minnkaði muninn og kom heimamönnum yfir samanlagt, 3-2.

Klippa: Barcelona - Atlético 2-1 (2-3)
Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Liverpool FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið