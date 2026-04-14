Innlent

Fimm hundruð bleikjur sluppu úr land­eldis­stöð

Atli Ísleifsson skrifar
Bleikjan slapp úr landeldisstöð Matorku í Grindavík.
Bleikjan slapp úr landeldisstöð Matorku í Grindavík. Vísir/Vilhelm

Talið er að um fimm hundruð bleikjur hafi sloppið úr landeldisstöð Matorku í Grindavík síðastliðinn laugardag.

Í tilkynningu frá Matvælastofnun segir að Matorka ehf. hafi tilkynnt um strokið úr eldisstöð sinni að Húsatóftum við Grindavík. Talið er að fiskurinn hafi verið um 600 grömm að meðalþyngd og telji fyrirtækið að um fimm hundruð fiskar hafi sloppið.

„Fyrirtækið virkjaði strax viðbragðsáætlun vegna stroks. Rist á útfalli kers mun hafa gefið sig vegna tæringar með þeim afleiðingum að fiskur komst með útfalli í sjó fram. Viðgerð var framkvæmd strax og gerðar ráðstafanir til þess að skoða ástand annarra kerja.

Fyrirtækið telur ekki miklar líkur á að bleikjan sem strauk hafi getað lifað í fullsöltum sjó. Matvælastofnun vinnur að rannsókn málsins og mun gefa út eftirlitsskýrslu þegar rannsókn er lokið,“ segir í tilkynningu Matvælastofnunar.

Landeldi Fiskeldi Grindavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið