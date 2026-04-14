Miðlæg rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu réðst í handtökur í gær í tengslum við meintan innflutning fíkniefna til landsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur lögregla til rannsóknar innflutning með gámaflutningaskipi Eimskips og var með viðbúnað á hafnarsvæði fyrirtækisins fyrri part dags í gær.
Fréttastofa hefur upplýsingar um að hið minnsta þrír hafi verið handteknir í tengslum við rannsókn lögreglu á málinu en sá fjöldi gæti verið meiri. Ekki liggja fyrir upplýsingar um hvaða efni ræðir eða í hve miklu magni.
Talið er að lögregla muni krefjast gæsluvarðhalds yfir einhverjum hinna grunuðu í dag. Meðal hinna handteknu eru einstaklingar sem áður hafa komið við sögu lögreglu.
Lögreglan verst allra frétta af málinu á þessu stigi. Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn miðlægrar deildar, vildi ekki tjá sig um málið þegar eftir því var leitað.
Upplýsingafulltrúi Eimskips vísaði á lögreglu þegar fréttastofa spurðist fyrir um málið.
Reglulega berast fregnir af því að burðardýr séu tekin á Keflavíkurflugvelli eða um borð í Norrænu með fíkniefni í fórum sínum en sjaldnar að fíkniefni finnist í gámum sem flutt eru til lands með gámaflutningaskipum. Sú leið er þó vel til þess fallin að flytja til landsins efni í miklu magni.
Lyfjastofnun Evrópusambandsins greindi frá því haustið 2024 að skipulagðir glæpahópar einblíndu sífellt meira á vöruflutninga til að smygla fíkniefnum. Um sjötíu prósent af þeim fíkniefnum sem yfirvöld í Evrópusambandinu komust yfir árið 2023 hefðu fundist í vöruflutningagámum.
Í svari Tollgæslunnar við fyrirspurn Spegilsins árið 2024 sagði að Tollgæslan ætti einn sextán ára gamlan gámaskanna en líftími þeirra væri um tíu til fimmtán ár. Sigurður Skúli Bergsson tollgæslustjóri sagði hafnir á vissan hátt berskjaldaðar fyrir fíkniefnainnflutningi.
