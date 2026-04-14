Fjórir karlmenn hafa verið ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa selt ótilgreint magn af amfetamíni, hassi, maríhúana, kókaíni, MDMA, metamfetamíni, LSD, Diazepam, sveppum, nammi sem innihélt kannabis og óþekktum töflum. Í fórum þeirra fundust límmiðar merktir „Kannabis Inc“ og þeir áttu í samskiptum í gegnum spjall með sama heiti á Telegram. Einn karlmaður til viðbótar er ákærður fyrir að hafa smiglað allt að tuttugu kílóum af maríhúana til landsins.
Þetta segir í ákæru á hendur mönnunum en aðalmeðferð í máli ákæruvaldsins fór fram í gær og í dag.
Tveir þeirra, Árni Khanh Minh Dao og Davíð Viet Qouc Davíðsson, hafa áður komið við sögu dómstólanna vegna fíkniefnabrota. Davíð hefur hlotið fjóra refsidóma frá árinu 2021 fyrir umferðar- og fíkniefnalagabrot og mest verið dæmdur til 25 mánaða fangelsisvistar í janúar árið 2024.
Árið 2021 var Árni dæmdur til 60 daga fangelsisvistar fyrir umferðar- og fíkniefnalagabrot og 2023 var hann dæmdur til þriggja ára fangelsisvistar fyrir innflutning á spítti.
Athygli vakti að fullnustu refsingar hans var frestað til fimm ára en almennt er refsing ekki skilorðsbundin ef hún er lengri en þriggja ára fangelsisvist. Í dóminum sagði að Árni hefði snúið við blaðinu og því væri talið rétt að skilorðsbinda refsingu hans. Dómurinn var kveðinn upp 12. maí 2023 og hann var handtekinn ásamt hinum ákærðu 22. júlí ári seinna.
Þeir sæta nú ákæru ásamt tveimur öðrum fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot, sem þeir hafi sammælst um að fremja, með því að hafa í félagi í ótilgreindan tíma og fram til 22. júlí 2024, útvegað, tekið á móti, varðveitt, pakkað, dreift og selt fíkniefni af óþekktu magni af og fyrir að hafa þann dag í sölu- og dreifingarskyni, í bifreiðinni og húsnæði í Reykjavík og Kópavogi sem var á vegum þeirra, haft í vörslum sínum eftirfarandi:
Samtals 212,76 grömm af amfetamíni, 1,5 millilítra af amfetamínvökva, 119,14 grömm af hassi, 164,26 grömm af ketamíni, 15.918,27 grömm af maríhúana, 1.454,15 millilítra af kannabisblönduðum vökva, 8,26 grömm af kókaíni, 61,44 grömm af MDMA kristöllum, 77 stykki af MDMA töflum, 122 stykki af súkkulaði sem innihélt kannabisefni, samtals 6.980,24 grömm, 468 stykki af brjóstsykri sem innihéldu kannabisefni, samtals 1.472,96 grömm, 70,84 grömm af brjóstsykursmulning sem innihélt kannabisefni, 12 stykki gúmmíbangsa sem innihéldu kannabisefni, samtals 20,33 grömm, 77,51 grömm af brjóstssykri og gúmmíböngsum föstum saman sem innihéldu kannabisefni, 239 stykki af lyfjahylkjum með kannabisefni, samtals 67,33 grömm, 1,92 grömm af MDMA, 124 stykki af LSD skömmtum, 9,71 grömm af metamfetamínkristöllum, 25,01 gramm af kannabisblönduðu óþekktu brúnu efni, 50 stykki af 5 milligramma Stesolid töflum með virka efnið Diazepam, 124,51 grömm af óþekktum sveppum og 90 stykki af óþekktum töflum.
Árni var fyrstur til að gefa skýrslu þegar aðalmeðferð málsins hófst í gærmorgun og hann kvaðst ekkert kannast við skipulagða brotastarfsemi eða sölu fíkniefna. Hann og meðákærðu væru aðeins vinir ekki hluti af skipulögðum fíkniefnasöluhópi.
Hann kannaðist þó við að hafa komið að tveimur húsum þar sem fíkniefnin fundust og að hafa sinnt ýmsum litlum verkefnum fyrir Davíð til þess að gera honum greiða. Til að mynda gekkst hann við því að hafa ekið Davíð til Keflavíkur þar sem til stóð að sækja manninn sem er ákærður fyrir að smygla maríhúana.
Í stað þess að aka manninum frá Keflavík hafi þeir tveir tekið leigubíl til Reykjavíkur saman og Davíð farið á bílnum til baka.
Annar maður sem sætir ákæru gaf þá skýrslu og sagðist lítið sem ekkert muna eftir atvikum málsins, langt væri um liðið og hann hefði verið í neyslu á umræddum tíma.
Hann hefði komist í samband við mennina þrjá sem ákærðir eru með honum í gegnum vin sinn, sem hann vildi ekki nefna. Hann hefði séð tækifæri í því að selja fíkniefni til þess að eignast pening. Hann kvaðst kannast við að hafa verið með mönnunum þremur í hópspjalli á Signal en þar hefðu þeir ekki talað um sölu fíkniefna.
Hann hefði í eitt skipti farið í húsnæði sem mennirnir höfðu allir aðgang að til þess að sækja fíkniefni, sem hann seldi síðan í gegnum Telegram-síðuna „Kannabis Inc“ en Inc er enska og þýðir það sama og ehf.
Davíð gaf þá skýrslu og sagðist ekki hafa verið að selja fíkniefni en hann játaði þó að hafa haft tiltekin efni í vörslum sínum, bæði ætluð til einkanota og sölu. Þá sagðist hann ekki vita hvort hinir mennirnir þrír hefðu stundað fíkniefnasölu.
Sækjandi málsins bar þá undir hann framburð hans hjá lögreglu, þar sem hann virtist greina frá því hvernig hann stýrði „Kannabis Inc“, tæki við pöntunum og útdeildi verkefnum til hinna þriggja.
Fyrir dómi kvaðst hann hafa verið í mjög slæmu ástandi þegar hann var yfirheyrður hjá lögreglu. Hann hefði verið í fráhvörfum og sagt hvað sem er til þess að losna sem fyrst.
Fjórði maðurinn gaf þá skýrslu og virtist muna betur eftir atvikum en hinir þrír og kannast meira við þá háttsemi sem þeim var gefin að sök.
Hann játaði að hafa verið með fíkniefni í fórum sínum í bíl í sölu- og dreifingarskyni. Efnin hafi átt að duga til sölu einnar viku en hann hefði verið tiltölulega nýbyrjaður í faginu og salan hefði farið hægt af stað hjá honum.
Hann hefði annað hvort haft samband við Árna eða Davíð þegar hann vantaði efni til að selja og þeir hefði undirbúið efnin til sölu í litlum pakkningum, eitt til fimm grömm að þyngd. Hann hefði fengið greitt frá Davíð í hverri viku og fengið um það bil hundrað þúsund krónur í hvert skipti. Þá sagði hann að hann teldi að Davíð væri stjórnandi hópsins.
Skýrslutökur fóru allar fram í gær og málið er flutt í dag. Því má reikna með dómi innan fjögurra vikna. Þess er krafist að mennirnir verði dæmdir refsingar og til þess að þola upptöku á öllum fíkniefnunum auk eftirfarandi:
1.523.500 króna, 108 dollara, 9.710 evra, 27.490 vietnömskum Dongum, Iphone 14 pro Max, tveggja límmiðaarka, límmiðavélar, Brother prentara, pökkunarvélar fyrir lofttæmdar umbúðir, dagbókar með skuldalista, Iphone 15 pro max, Iphone pro max, Iphone 13, einnota sprautu, smelluláspoka, svartrar grammavogar, mulningsáhaldi (e. grinder), límmiðum merktum Kannabis Inc, álfötu með kannabisleyfum [svo], bók með skuldalista og heildsölum, suðutækis fyrir kannabisvökva, lyklum, límmiðum með mynd af kannabisefni, smelluláspokum merktir Caliberfarms, umbúðum utan um rafsígarettur, hólkum utan um kannabisvindlinga, þremur blöndurum með kannabisleyfum [svo], tveimur kössum af hylkjum, kassa til að vefja kannabisvindlinga, kassa með stórum pokum merktum Caliberfarms, CN fartölvu, umbúðum utan um kannabisvindlinga, vél til að vefja kannabisvindlinga, vél til að innsigla, peningaskáp, límmiðum utan um fíkniefni, fjórum ferðatöskum, öryggismyndavélakerfi og Canon ljósmyndavél.
Fimmti maðurinn, sá sem þeir Árni og Davíð sóttu upp á flugvöll, sætir einnig ákæru en hans hluti málsins hefur verið klofinn frá máli hinna fjögurra, þar sem maðurinn finnst ekki.
Hann er ákærður fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot, með því að hafa sunnudaginn 7. júlí 2024 staðið að innflutningi á 10.684,43 grömmum og allt að 20.000 grömmum af maríhúana ætluðu til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Fíkniefnin hafi verið flutt hingað til lands falin í fjórum ferðatöskum sem hann bar úr komusal farþega á Keflavíkurflugvelli og, eftir að hann kom út af flugvellinum, hafi afhent meðákærðu Árna og Davíð töskurnar, sem síðan hafi komið fíkniefnunum í geymslu í Kópavogi þar sem lögregla þann 22. júlí sama ár fann 10.684,43 grömm og lagði hald á,