Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, segir bæjaryfirvöld í Vestmannaeyjum ekki hafa sérstaka skoðun á lagflugi flugstjóra Icelandair yfir Vestmannaeyjabæ um helgina.
„Það eru skiptar skoðanir á þessu flugi, eins og nánast öllu, en mér finnst flestir íbúar vera rólegir,“ segir Íris sem var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Hún segir mörgum íbúum hafa þótt flugið flott og farþegarnir í vélinni virðast hafa verið ánægðir.
Flugmenn Icelandair fóru í lágflug yfir Vestmannaeyjar í gær í leyfisleysi. Flugstjórinn er ættaður af svæðinu og var að fara sitt seinasta flug áður en hann lætur af störfum vegna aldurs. Flugstjórinn vildi ekki tjá sig um málið þegar Vísir hafði samband við hann um helgina.
Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Icelandair tilkynnt málið til lögreglu. Þá hefur það verið í samskiptum við Samgöngustofu vegna málsins. Grunur er um að flugstjórinn hafi farið niður fyrir leyfilegar hæðartakmarkanir.
Hún segir Icelandair hafa birt einhvers konar afsökunarbeiðni til íbúa Vestmannaeyja en hún segir íbúa frekar vilja fá afsökunarbeiðni á því að þau hafi hætt að fljúga til Vestmannaeyja.
Hún segir einhverjum hafa brugðið þegar vélin fór yfir, aðallega yfir látunum, en segist hugsi yfir afsökunarbeiðninni og hvað Icelandair myndi gera ef eitthvað virkilega slæmt myndi gerast.
„Ef þú ert að nota afsökunarbeiðnina svona, hvað ætlarðu að gera ef eitthvað virkilega gerist? Mér fannst þetta aðeins stórt skref,“ segir hún og að það sé vitað mál að flugfélögin hafi sínar reglur og verkferla sem eigi að grípa svona atvik.
„Þetta er ekki það versta sem við höfum lent í Vestmannaeyjum, að flugvél hafi flogið yfir, nota bene, með einum af sonum eyjanna,“ segir Íris og að hún þekki fjölskyldu flugstjórans vel. Faðir hans hafi borið ábyrgð á því að flogið hafi verið til Vestmannaeyja um árabil og þeim þyki ofboðslega vænt um þessa fjölskyldu.
Íris segist ekki ætla að setjast í dómarasætið og að hún geti ekki skorið úr um það að lög hafi verið brotin. Lögreglan sé komin með málið á sitt borð og muni skoða það. Málið hafi ratað utan landsteinanna og verið vel fjallað um það. Hún segir að ef þetta væri stærsti vandinn í samgöngum til Vestmannaeyja þá væru þau í „rosa góðum málum“.
Greint var frá því fyrir helgi að Íris væri bæjarstjóraefni Sjálfstæðisflokksins. Hún hafi í áratugi verið skráð í flokkinn en hafi boðið fram með öðrum lista vegna ósættis. Hún tilkynnti fyrr á árinu að hún ætlaði ekki aftur fram. Hún segir gott samstarf hafa verið í bæjarstjórn á kjörtímabilinu og þess vegna hafi verið leitað til hennar.
Íris ræddi einnig í viðtalinu samgöngumálin til Eyja. Höfnin sé lokuð núna og tíðin hafi verið erfið og hún hafi óskað eftir framlengingu á flugi til Vestmannaeyja.
