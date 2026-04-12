Alexander Rafn Pálmason, sem er nýorðinn 16 ára gamall, sá til þess að KR-ingar fóru sáttir frá borði þegar Keflvíkingar sóttu Vesturbæinga heim í fyrstu umferð Bestu-deildar karla í fótbolta á Meistaravelli í Vesturbænum í kvöld.
„Það var gjörsamlega ólýsanlegt að sjá boltann í netinu og tilfinningin var bara hreint út sagt frábær. Ég hljóp svo bara í átt að stúkunni og það var geggjað að fagna sigurmarkinu og fá fulla stúku af KR-ingum í fangið,“ sagði hetja KR-inga í leiknum.
„Spilamennskan var ekkert spes hjá okkur en við gerðum nóg til þess að vinna og við tökum stigin þrjú með okkur. Svo lögum við frammistöðuna í komandi leikjum og bætum það sem þarf að bæta,“ sagði Alexander Rafn.
„Óskar Hrafn bað mig bara um að vera hugrakkur á boltann og að reyna að koma mér inn í leikinn. Mér fannst ég ná að gera og er bara sáttur við innkomuna hjá mér. Það sem skiptir hins vegar mestu máli er að við náðum í sigur,“ sagði Alexander sem laug engu með það að innkoma hans var sérdeilis prýðiuileg.