Hákon lagði upp í öruggum sigri

Lille fór upp í þriðja sæti frönsku úrvalsdeildarinnar eftir 4-0 útisigur á Toulouse síðdegis. Hákon Arnar Haraldsson lagði sitt að mörkum til sigursins.
Hákon var að venju í byrjunarliði Lille og hann lagði upp fyrsta mark leiksins fyrir belgíska bakvörðinn Thomas Meunier um miðjan fyrri hálfleik. Staðan var þökk sé því marki 1-0 í hléi.
Þrjár mínútur voru búnar af síðari hálfleik þegar bandaríski varnarmaðurinn Mark McKenzie fékk að líta beint rautt spjald fyrir brot á Matías Fernández-Pardo.
Lilleliðar voru snarir að nýta sér liðsmuninn en tveimur mínútum eftir brottvikninguna tvöfaldaði hinn bakvörðurinn, Romain Perraud, muninn með marki beint úr aukaspyru. Fimm mínútum eftir það, á 55. mínútu, skoraði áðurnefndur Fernández-Pardo þriðja markið.
Gamlinginn Olivier Giroud skoraði af vítapunktinum á 88. mínútu og innsiglaði 4-0 sigur Lille.
Þökk sé sigrinum er Lille með 53 stig í þriðja sæti deildarinnar, sem er jafnframt Meistaradeildarsæti. Sex stig eru upp í Lens í öðru sæti en Marseille er aðeins stigi á eftir Lille í því fjórða, Rennes með 50 stig í fimmta sæti, Mónakó með 49 stig í því sjötta og Lyon 48 í sjöunda sætinu í þéttri Meistaradeildarbaráttunni.