Mikael Egill Ellertsson fékk bara að spila fyrri hálfleikinn með Genoa gegn Sassuolo í ítölsku A-deildinni í fótbolta í dag. Hann var annar tveggja sem fengu rautt spjald í hálfleikshléinu.
Leikurinn var á heimavelli Genoa og voru leikmenn komnir inn í göngin á leið inn til búningsklefa eftir fyrri hálfleik þegar til stimpinga kom. Þær enduðu með því að Mikael Egill og Domenico Berardi, leikmaður Sassuolo, fengu rauða spjaldið.
Genoa var 1-0 yfir í hálfleik en sjá mátti varnarmann liðsins, Stefano Sabelli, rífast við Berardi á leiðinni inn til búningsklefa eftir tæklingu undir lok fyrri hálfleiks. Upp úr sauð og þeir Mikael og Johan Vásquez blönduðu sér í málið sem á endanum lauk með tveimur rauðum spjöldum eins og fyrr segir.
Í seinni hálfleiknum spiluðu því tíu leikmenn gegn tíu og náði Sassuolo að jafna á 57. mínútu en Caleb Ekuban skoraði sigurmark á 84. mínútu.
Þessi 2-1 sigur Genoa þýðir að liðið er með 36 stig í 13. sæti, nú þegar liðið á sex leiki eftir. Liðið er níu stigum frá fallsæti og þremur stigum á eftir Sassuolo sem er í 11. sætinu.