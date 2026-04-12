Fyrsta umferð Bestu deild karla klárast í dag og á N1 vellinum á Hlíðarenda mættu heimamenn í Val nýliðum Þórs Akureyri í baráttu glöðum leik.
Valsmenn náðu forystunni en Þórsarar náðu að jafna fyrir hálfleik. Það voru svo gestirnir frá Akureyri sem skoruðu sigurmarkið á 88. mínútu og þar við sat, lokatölur 1-2 fyrir Þór.
Leikurinn fór fjörlega af stað og nýliðarnir frá Akureyri mættu með kassan út fyrstu mínútur og voru að komast í hættulegar stöður oft á tíðum þó þeir náðu ekki endilega að komast í færi.
Valsmenn náðu fljótt að snúa augnablikinu sem var með nýliðunum fyrstu mínúturnar. Valsmenn voru að komast í góðar stöður en náðu ekki að koma tilraunum á markrammann.
Það dró til tíðinda á 27. mínútu leiksins þegar Valsmenn sóttu að marki Þórs og átti Tryggvi Hrafn Haraldsson skot sem Aron Birkir Stefánsson varði en náði ekki að halda boltanum og hann féll fyrir fætur Dags Orra Garðarssonar sem átti ekki í miklum vandræðum með að skora fyrsta mark leiksins.
Valsmenn vildu fá vítaspyrnu eftir rúmlega hálftíma leik þegar Tryggvi Hrafn Haraldsson reyndi við skalla eftir fyrirgjöf og var klárlega stuggað við honum í loftinu en ekkert var dæmt.
Þórsarar jöfnuðu leikinn á 37. mínútu þegar Einar Freyr Halldórsson tók aukaspyrnu og lyfti boltanum inn á teig þar sem Christian Jakobsen stangaði boltann í netið og jafnaði leikinn fyrir Þór og þannig var staðan í hálfleik.
Seinni hálfleikur byrjaði ekki ósvipað eins og sá fyrri endaði, Valsmenn voru hættulegir að sækja hratt og náðu nokkrum sinnum að sækja á fáliðað Þórslið en síðasti þriðjungur reyndist Valsmönnum stundum erfiður.
Valsliðið var að komast í hættulegar stöður en gestirnir frá Akureyri sáu vel við þeim og náðu oftar en ekki að loka á allar aðgerðir Vals.
Þórsliðið gerði góðar breytingar á liði sínu í seinni hálfleik og skilaði ein slík sér einstaklega vel þegar Ingimar Arnar Kristjánsson sem hafði komið inn á sem varamaður á 85. mínútu leiksins skoraði annað mark Þórsara á 88. mínútu leiksins.
Valsmenn komst nálægt því að jafna leikinn stuttu síðar en Þórsarar björguðu á marklínu tilraun frá Degi Orra Garðarssyni eftir þunga sókn Vals.
Fleiri urðu mörkin ekki og nýliðar Þórs fóru með gríðarlega öflugan 1-2 sigur á Hlíðarenda í dag.
Verðum við ekki að segja sigurmarkið hérna? Ingimar Arnar Kristjánsson sem hafði komið inn á stuttu áður skorar frábært mark fyrir Þór og Þórsarar í stúkunni tryllast í fögnuði með blysum og öllu tilheyrandi.
Stjarnan í kvöld er Ingimar Arnar sem skoraði sigurmarkið. Annars vill ég líka gefa Einari Freyr Halldórssyni hrós í liði Þórs, hann lagði upp jöfnunarmarkið með frábærri spyrnu og var góður í liði Þórs í dag.
Hjá Val var Dagur Orri Garðarsson helsta ógn Valsara. Skoraði mark heimamanna og ekki langt frá því að skora fleiri með smá heppni. Adam Ægir Pálsson átti líka líflega innkomu en náði ekki að setja mark sitt á leikinn.
Helgi Mikael Jónasson og hans teymi átti að mínu mati allt í lagi leik í dag. Valsmenn vildu fá vítaspyrnu í fyrri hálfleik sem hefði verið hægt að færa rök fyrir. Mér fannst annars teymið bara tækla þennan leik nokkið vel heilt yfir og ekkert yfir þeirra frammistöðu að kvarta.
Það var vel mætt í stúkuna í kvöld. Gestirnir frá Akureyri fjölmenntu í dag og voru með blys og læti. Heyrðist meira í þeim en heimamönnum. Stemningin var þeirra meginn í dag.
„Við stjórnuðum leiknum nánast frá A-Ö“ sagði Hermann Hreiðarsson svekktur eftir tapið í dag.
„Við komumst aftur fyrir þá örugglega svona 15-20 sinnum. Áhlaup þrír á þrjá og förum bara rosalega illa með það. Við gerum það ekki nógu ákveðið og ekki nógu mikið drápseðli í því“
„Það er svekkjandi því þú spilar fótboltaleik og stýrir honum, við vörðumst vel og jöfnum baráttuna hérna á vellinum alveg pund fyrir pund þannig það er svekkjandi því það eru gæði í liðinu og við nýttum þau ekki á síðasta þriðjung í dag“
Hermann Hreiðarsson var ósáttur með gæðin á loka þriðjungi Valsmanna í kvöld.
„Bæði það og gæðin í loka sendingunni, hvort það var hlaupið eða sendingin allavega ef maður horfir á þetta svona utan frá þá vorum við komnir inn í vítateig ég veit ekki hvað oft hérna í dag og bara í frábærri stöðu“
„Það endar einhvernveginn ekki með skoti á markið eða slútti. Það er svekkjandi afþví þú spilar bara fótboltaleik til þess að komast í sem bestar stöður. Það eru svo gæðin og lokafrágangur að klára það“ sagði Hermann Hreiðarsson.