Tekur við af stjúpdótturinni Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. apríl 2026 14:51 Anna Bergmann var markaðsstjóri Slippfélagsins í þrjú og hálft ár og nú hefur stjúpmóðir hennar tekið við hlutverkinu. Kolbrún Pálína Helgadóttir hefur verið ráðin markaðsstjóri hjá Slippfélaginu. Hún tekur við starfinu af stjúpdóttur sinni, Önnu Bergmann, sem var ráðin markaðsstjóri hjá World Class og Laugum Spa í síðasta mánuði. Slippfélagið var stofnað árið 1902 og rekur sex sérvöruverslanir með málningarvörur víðs vegar um landið. Staða markaðsstjóra hjá Slippfélaginu losnaði í byrjun síðasta mánaðar þegar Anna Sigríður Bergmann Helgadóttir, markaðsstjóri fyrirtækisins til þriggja ára, færði sig um set. Arftakinn fannst í Kolbrúnu Pálinu sem kemur til Slippfélagsins með yfir fimm ára reynslu sem markaðssérfræðingur hjá Icepharma og Ósum. Áður hafði hún unnið um árabil hjá ýmsum fjölmiðlum en vakti fyrst athygli árið 2001 þegar hún vann Ungfrú Ísland.is og keppti fyrir hönd Íslands í Ungfrú alheimi. Anna og Kolbrún tengjast þó ekki bara í gegnum Slippfélagið. Síðasta haust fór Kolbrún á fast með fjárfestinum Helga Guðmundssyni en það vill svo til að hann er faðir Önnu Bergmann. Þar með varð Kolbrún stjúpmóðir Önnu og nú tekur hún við starfi stjúpdótturinnar. Tengdar fréttir Kolbrún Pálína: „Það lærir enginn að skilja eða lenda í ástarsorg" "Þegar ég fór að skoða skilnaði og afleiðingar þeirra á alla sem að þeim koma, áttaði ég mig á því að okkur er ekki kennt neitt sérstaklega að takast á við sorg og áföll." Þetta segir Kolbrún Pálína annar höfundur sjónvarpsþáttanna ÁSTAR sem frumsýndir voru í Sjónvarpi Símans í síðusu viku. 26. september 2019 21:30 Hætti að vera partur af teymi og stóð ein Fjölmiðlakonan Kolbrún Pálína Helgadóttir segir í forsíðuviðtali Vikunnar að fótunum hafi verið kippt undan henni þegar hún gekk í gegnum skilnað við barnsföður sinn fyrir þremur árum. 9. janúar 2019 14:30