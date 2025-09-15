Lífið

Ein sú fegursta komin á fast

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Kolbrún Pálína og Helgi er flott par.
Kolbrún Pálína Helgadóttir markaðssérfræðingur hjá Ósum og jógakennari, hefur fundið ástina í örmum silfurrefsins Helga Guðmundssonar. Parið virðist afar lukkulegt með hvort annað.

Kolbrún Pálína er ein glæsilegasta kona landins en hún var valin Ungfrú Ísland árið 2001. Auk þess á hún farsælan fjölmiðlaferil að baki.

Kolbrún Pálína frumsýndi nýja kærastann í fallegri myndafærslu á Instagram um helgina. Þar má sjá þau saman á ferðalagi hérlendis í sumar og í fríi erlendis á suðrænum og heitari slóðum. Af myndum að dæma virðist ástina blómstra á milli þeirra.

