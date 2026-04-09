Björgvin Halldórsson látinn Jakob Bjarnar skrifar 9. apríl 2026 12:43 Björgvin Halldórsson has left the building vísir/vilhelm Björgvin Halldórsson söngvari er látinn. Hann fæddist 16. apríl 1951 og var því hartnær 75 ára gamall þegar hann andaðist. Hann varð bráðkvaddur að heimili sínu nú í morgun, 9. apríl. Stórt skarð er nú höggvið í íslenskt tónlistarlíf. Björgvin hefur verið afar atkvæðamikill á þeim vettvangi svo ekki sé meira sagt. Hann er „Röddin“ – ein helsta stjarna Íslands fyrr og síðar, þekktur fyrir að syngja lög sem hafa náð gríðarlegum vinsældum á Íslandi og víðar. Björgvin fæddist í Hafnarfirði og var beint sem óbeint talsmaður síns sveitarfélags. Hann var til að mynda fyrstur tónlistarmanna til að fá sérstaka stjörnu sér til heiðurs í stéttina fyrir framan Bæjarbíó í Hafnarfirði. Fyrsta hljómsveitin hans var Bendix. Þann 1. október 1969 varð viðburður sem átti eftir að marka brautina: Björgvin var valinn „poppstjarna ársins“ við mikla viðhöfn í Laugardalshöll. Miklum sögum fór af því að ungmenni hafi brotið tönn sína að hætti Björgvins. Um þennan viðburð hefur verið mikið skrifað og um hann fjallað. Þar sagðist Björgvin í viðtali einkum hafa ánægju af því að syngja „ballads“. Svo frægur varð Björgvin að sögur fóru af því að ungmenni færu með hamar á framtönn sína og brytu til að líkjast goðinu. En Björgvin braut framtönn sína í Sundhöll Hafnarfjarðar barn að aldri og var hin brotna framtönn einkennandi fyrir útlit söngvarans fyrstu árin. Einstakur tónlistarferill Björgvin tók stöðu Jónasar R. Jónssonar sem söngvari í hljómsveitinni Flowers en hann söng seinna meðal annars með hljómsveitum á borð við Ævintýri, Brimkló, Ðe lónlí blú bojs, HLH-flokknum og Sléttuúlfunum en ekki síst flutti hann tónlist undir eigin nafni. Björgvin hefur flutt fjöldann allan af lögum, bæði frumsömdum sem og tökulögum, sem náðu flugi og má þar nefna lög eins og Þó líði ár og öld, Þú komst með jólin til mín og Gullvagninn, bara svo einhver séu nefnd. Stórt skarð er höggvið í íslenskan tónlistarheim nú þegar röddin sjálf hefur kvatt þann vettvang. Árið 1995 var Björgvin valinn til að fara fyrir Íslands hönd í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva og flutti þar lagið Núna. Dóttir Björgvins er Svala Björgvinsdóttir sem flutti lagið Paper sem framlag Íslands á sama vettvangi árið 2017. Bó ræddi þátttöku sína í Eurovision í þáttunum Tónlistarmennirnir okkar á Sýn. Þar fór hann á kostum. Eins og áður segir var Björgin eins konar „rödd Íslands“, hann starfaði áratugum saman sem þulur – rödd Stöðvar 2 – og hver jól, allt þar til undir það síðasta, stóð hann fyrir tónleikum undir yfirskriftinni Jólagestir Björgvins. Má hann heita frumkvöðull á því sviði. „Og að sjálfsögðu, gestgjafinn sjálfur, hinn óviðjafnanlegi, töfrandi, stórbrotni og goðsagnakenndi Björgvin Halldórsson, sem kveður gestgjafahlutverkið á Jólagestum eftir þessa tónleika,“ segir í tilkynningu fyrir Jólagesti Björgvins 2024. Þekktur fyrir sín einstöku tilsvör Björgvin var einstakur og svo þekktur fyrir sín tilsvör að Gísli Rúnar Jónsson heitinn, rithöfundur og leikari, skrifaði um það fyrirbæri bók sem kom út 2001 og bar titilinn „Bó & co … með íslenskum texta“. Þar má finna aragrúa af skemmtisögum af Bó og hans samferðarmönnum. Björgvin lýsti því í fjölmörgum viðtölum að hann væri ósköp venjulegur heimilisfaðir; þegar hann kæmi heim væri söngvarinn settur inn í skáp og héngi þar á herðatré í öllum skrúðanum. Svo væri hann sendur út að skemmta. En á seinni árum var líkt og þessir tveir menn rynnu saman og Björgvin sagðist kominn á þann stað að ekki yrði aftur snúið, hann væri sáttur við ferilinn. Björgvin var sæmdur riddarakrossi Hinnar íslensku fálkaorðu í janúar 2011 fyrir framlag sitt til íslenskrar tónlistar. Hann lætur eftir sig eiginkonuna Ragnheiði B. Reynisdóttur en saman eiga þau áðurnefnda Svölu og soninn Odd Hrafn en áður en þau Ragnheiður tóku saman eignaðist Björgvin soninn Sigurð Þór. Lög Björgvins munu hljóma reglulega á Bylgjunni í dag og þátturinn Kvöldstund með Eyþóri Inga, með Björgvin í aðalhlutverki, verður á dagskrá Sýnar í kvöld. 