Álvarez reyndi að herma eftir Messi

Julián Álvarez skoraði frábært aukaspyrnumark fyrir Atlético Madrid í Meistaradeildinni í gærkvöldi en eftir leikinn talaði hann um að hafa þar reynt að leika eftir tilþrif argentínska liðsfélaga síns, Lionel Messi.
Argentínski landsliðsmaðurinn skrúfaði aukaspyrnu í efra hornið rétt fyrir hálfleik og kom Atlético Madrid yfir gegn Barcelona í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Lið Diego Simeone vann fyrri leikinn 2-0, en Alexander Sørloth skoraði annað mark gestanna.
„Ég hef horft á mark Messi gegn Liverpool [í maí 2019] hér [á Nývangi] nokkrum sinnum, en ég var ekki alveg viss um að boltinn færi í nákvæmlega það horn,“ sagði Julián Álvarez
Mörkin úr leiknum má sjá hér fyrir neðan.
„Þegar maður hittir boltann, þá áttar maður sig á því, og jafnvel áður en ég sparkaði var ég þegar nokkuð viss. Við vorum að æfa okkur í gær og ég hafði ekki skorað úr einni einustu sókn. Í dag var það sem skipti máli,“ sagði Álvarez.
Með aukaspyrnunni hefur hann skorað átján mörk á tímabilinu en framherjinn, sem er með samning við Atlético til júní 2030, hefur verið orðaður við Barcelona en einnig er slúðrað um að Arsenal væri einnig að íhuga að gera tilboð í framherjann.
Hins vegar hefur forseti Atlético, Enrique Cerezo, varað þá sem hafa áhuga á Julián Álvarez við því að hann muni ákveða hvenær leikmaðurinn yfirgefur félagið. Álvarez, sem gekk til liðs við Atlético fyrir 75 milljónir evra frá Manchester City árið 2024, er talinn vera draumakaup fyrir Joan Laporta, forseta Barcelona.
Þegar hann var spurður hvort hann gæti tryggt að argentínski landsliðsmaðurinn myndi spila fyrir Atlético á næsta tímabili, svaraði Cerezo í léttum tón: „Getur þú tryggt að þú munir ekki deyja fyrir lok ársins?“
Álvarez sagðist á meðan einbeita sér að nútíðinni.
„Ég er í góðu formi um þessar mundir. Mér líður frábærlega og mikilvægasti hluti tímabilsins er fram undan. Við þurfum að halda áfram að leggja hart að okkur því það eru stórkostlegir hlutir í vændum,“ sagði Álvarez.
Þrátt fyrir sigurinn er Álvarez enn varkár fyrir seinni leikinn í átta liða úrslitunum á Metropolitano í næstu viku.
„Þetta er ekki búið enn. Við vitum hvers konar lið þeir eru. Sannleikurinn er sá að við höfum yfirhöndina og við þurfum að nýta okkur heimavöllinn,“ sagði Álvarez.