Þriðja flugbrautin í Keflavík „rosalega dýr framkvæmd“ Kristján Már Unnarsson skrifar 8. apríl 2026 22:00 Maren Lind Másdóttir er framkvæmdastjóri flugvallarþróunar og innviða hjá Isavia ohf. Bjarni Einarsson Isavia hefur frestað áformum um að bæta við þriðju flugbrautinni á Keflavíkurflugvelli vegna kostnaðar. Þá hafa hugmyndir um að taka aflagða flugbraut í notkun á ný verið slegnar út af borðinu. Í kvöldfréttum Sýnar voru rifjaðar upp myndir sem við tókum á Keflavíkurflugvelli í marsmánuði í fyrravetur þegar flugmenn farþegaþotu Play neyddust tvisvar í röð til að hætta við lendingu og gefa hreyflunum fullt afl og klifra. Eftirlitsmaður flugbrautanna, snjókóngurinn svokallaði, skýrði þá hvers vegna það gengi svo erfiðlega að lenda þann daginn. „Það er hliðarvindur á báðum brautum núna. Við erum með norður-suðurbraut og vestur-austurbraut og það er suðvestan rok,“ sagði snjókóngurinn Sigurður B. Magnússon, starfsmaður flugvallarþjónustu Isavia. Í stífri suðvestanáttinni hefði verið hægt af öryggi að lenda á braut 07-25 beint upp í vindinn en þessari þriðju braut vallarins var lokað í sparnaðarskyni fyrir um þrjátíu árum. Fyrirheit voru gefin um að braut 07/25 í Keflavík yrði opnuð á ný í tengslum við lokun samsvarandi brautar í Reykjavík.grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Í samkomulagi frá árinu 2005 milli þáverandi samgönguráðherra og borgarstjóra, um umdeilda lokun minnstu brautar Reykjavíkurflugvallar, var það raunar gert að skilyrði að henni yrði ekki lokað fyrr en búið væri að opna samsvarandi braut í Keflavík á ný, suðvestur-norðausturbrautina, og þrýstu atvinnuflugmenn lengi vel á að við það yrði staðið, eins og fjallað var um í þessari frétt Stöðvar 2 fyrir tíu árum: En kemur til greina af hálfu Isavia að taka brautina í Keflavík í notkun á ný? „Nei, hún er ekki á langtímaplaninu okkar,“ svarar Maren Lind Másdóttir, framkvæmdastjóri flugvallarþróunar og innviða Isavia. „Þetta masterplan og þessi þróunaráætlun, hún nær til 2045, og það er ekki á planinu að taka þessa aflögðu flugbraut upp, heldur að þriðja flugbrautin, þegar og ef hún verður, þá verður hún á öðrum stað,“ svarar Maren Lind. Þar er miðað við að leggja aðra norður-suðurbraut vestan flugstöðvarinnar þannig að þær verði tvær með slíka stefnu. Í aðalskipulagi er einnig sýnd fjórða brautin með stefnu í norðvestur-suðaustur en áform um nýja flugbraut í Keflavík kynnti Isavia árið 2012 til að mæta ört vaxandi flugumferð. Rauðu línurnar tákna nýjar flugbrautir sem eru á aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar.grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Í greinargerð aðalskipulagsins segir að hefja þyrfti undirbúning að gerð nýrrar brautar fyrir árið 2025 svo hún verði tilbúin fyrir 2030 þegar hámarksafkastagetu núverandi brauta verði náð. „Það að fara í þriðju flugbrautina, það er rosalega dýr framkvæmd og við erum ekki að plana að fara í hana núna í bráð. Við erum hins vegar með alls konar verkefni og fjárfestingar sem tengjast flugvallarkerfinu okkar.“ Verkefni sem hún segir að gætu bætt afkastagetu flugbrautanna. „Það eru alveg viðamikil verkefni þó svo að það séu ekki endilega byggingar- eða framkvæmdaverkefni. Þá eru það stór verkefni sem hjálpa okkur bara að bæta það hvernig við nýtum innviðina okkar. Og það er svolítið fókusinn áður en við förum í að byggja þriðju flugbrautina," segir Maren Lind Másdóttir, framkvæmdastjóri hjá Isavia, hér í frétt Sýnar: Fjallað er um Keflavíkurflugvöll í nítjánda þætti Flugþjóðarinnar. Áskrifendur geta séð alla þættina hvenær sem er á streymisveitunni Sýn+. Í kynningarstiklu má fá hugmynd um umfjöllunarefni þátta í þriðju seríu Flugþjóðarinnar. Vandræðin hefðu ekki orðið ef þriðja flugbraut vallarins væri opin. 5. mars 2025 20:44 Flugbraut 24 tók við níu flugvélum í dag Reykjavíkurflugvöllur gegndi óvenju fjölskrúðugu hlutverki í dag, þegar hvöss suðvestanátt með dimmum éljum gerði ólendandi í Keflavík um tíma. 8. mars 2015 21:49 Flugbraut verður opnuð í Keflavík Framkvæmdir fyrir 200-250 milljónir króna fara í flugbrautina 07/25 á Keflavíkur-flugvelli, sem verður opnuð þegar sambærilegri braut á Reykjavíkurflugvelli verður lokað. Atvinnuflugmenn ítreka að öryggismál séu í lagi. 15. desember 2006 06:30 