Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins, telur að kjósendur Donalds Trump Bandaríkjaforseta hafi orðið fyrir vonbrigðum vegna stríðsreksturs stjórnvalda í Íran. Hann segir málflutning forsetans óboðlegan.
„Vonbrigði og skilningsleysi hljóta að vera ráðandi tilfinningar hjá mörgum kjósendum sitjandi Bandaríkjaforseta, sem óskuðu sér breyttrar nálgunar á landamærum, betri efnahags og minna woke-brjálæðis.
Ekki síst kusu menn Trump þó vegna boðaðrar friðarnálgunar í stað frekari inngripa Bandaríkjahers á veraldarsviðinu. Ekki aðeins hafa þessar vonir brugðist, heldur er farið af fullum þunga í þveröfuga átt og frumkvæði haft að stigmagnandi styrjaldarátökum,“ skrifar Snorri í færslu á Facebook-síðu sinni.
Með skrifunum deilir hann skjáskoti af umtalaðri færslu Trumps á Truth Social þar sem hann boðar að „heil siðmenning deyi í nótt“ ef yfirvöld í Íran verði ekki við kröfum Bandaríkjastjórnar. „Ég vil ekki að það gerist að það gerir það líklega,“ skrifaði Trump jafnframt. Hótunin tengist fresti sem forsetinn veitti Írönum til að opna Hormússund sem hann hefur ítrekað framlengt. Trump hefur nú gefið út að fresturinn renni út í kvöld.
Snorri túlkar þessi orð forsetans á þann hátt að hann sé að hóta hernaðaraðgerðum af óþekktri stærðargráðu í samtímasögunni, aðgerðir sem „gætu orðið upphafið að atburðarás sem enginn veit hvar endar.“
„Allra helst vonar maður að þetta séu innantómar hótanir Bandaríkjaforseta sem er kominn í krappa stöðu og að í staðinn setjist menn við samningaborðið, en það afsakar aldrei þennan óboðlega málflutning,“ bætir þingmaðurinn við.
Dæmi eru um að Miðflokksmenn hafi verið velviljaðri í garð Trumps í gegnum tíðina. Til að mynda viðraði Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, þá hugmynd á Alþingi í október 2025 að forseti þingsins beitti sér fyrir því að Trump hlyti friðarverðlaun Nóbels. Kom sú yfirlýsing í kjölfar þess að vopnahlé náðist á Gasa.
Könnun Prósents sem framkvæmd var fyrir bandarísku forsetakosningarnar 2024 sýndi að 41 prósent svarenda sem sögðust ætla að kjósa Miðflokkinn hafi jafnframt viljað sjá Trump vinna. Var þetta langhæsta hlutfallið meðal stuðningsfólks einstakra flokka.
Í fyrra kallaði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, eftir því að íslensk stjórnvöld myndu efla tengsl sín við Bandaríkin og bjóða Trump til Íslands. Virtist Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra taka vel í þessar hugmyndir.
Sigmundur Davíð hefur þó einnig gagnrýnt forsætisráðherra með því að líkja henni við „Trump okkar Íslendinga.“ Lét hann ummælin falla í tengslum við frumvarp um hækkun veiðigjalda og að ríkisstjórninni hefði ekki tekist að semja um lok þingstarfa í júlí í fyrra.
„Hæstvirtur forsætisráðherra, Kristrúnu Frostadóttur, Trump okkar Íslendinga, tekst ekki enn að ljúka þingstörfum. Þó verð ég að gæta sanngirni gagnvart Bandaríkjaforseta. Hann er nýbúinn að koma í gegn stærsta frumvarpinu sínu en gerði það eftir marga sólarhringa af samtölum við þingmenn til að reyna að miðla málum og semja um framgang málsins. Því er ekki að fara fyrir hæstvirtum forsætisráðherra Íslands,“ sagði Sigmundur Davíð í ræðustól Alþingis síðasta sumar.
Heimildin hefur fjallað um fundi Miðflokksmanna með repúblikönum auk samtaka og hugveitu með tengsl við hina svokölluðu MAGA-hreyfingu sem er hliðholl Trump Bandaríkjaforseta. Stendur MAGA fyrir Make America Great Again sem er þekktasta kosningaslagorð Trumps.
