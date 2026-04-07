Félagsmenn Sjómannafélags Íslands hafa boðað til vinnustöðvunar í næstu viku sem nær til hafnarverkamanna og farmanna sem starfa fyrir Eimskip. Jónas Garðarsson, formaður samninganefndar félagsins, segir að Eimskip hafi ekki viljað semja við félagið um kjör hafnarverkamanna og bent á Eflingu.
Mbl.is greindi fyrst frá verkfallinu. Boðað hefur verið til fundar hjá ríkissáttasemjara á morgun í deilu Sjómannafélagsins og Eimskips um kjör hafnarverkamanna. Til farmanna teljast skipverjar í áhöfnum á Dettifossi, Brúarfossi og Selfossi.
Fyrirhuguð vinnustöðvun skipverja stendur yfir frá miðnætti 12. apríl til 16. apríl. Á sama tíma fer boðuð vinnustöðvun hafnarverkamanna fram 13. til 15. apríl. Kjarasamningar hafnarverkamanna hafa verið lausir í tæp tvö ár og samningar farmanna frá áramótum, að sögn Jónasar.
Eimskip hafi neitað að semja við félagið um kjör hafnarverkamanna og fullyrt að Efling stéttarfélag ætti samninginn.
„En við erum búin að fara í tvö dómsmál til viðurkenningar þess að við eigum samningsréttinn fyrir okkar félagsmenn,“ segir Jónas. Þetta hafi verið staðfest af félagsdómi.
Jónas segir enga hreyfingu hafa verið í deilunni og tilgangurinn með aðgerðunum í næstu viku sé að ýta við stjórnendum Eimskipafélagsins og reyna að þrýsta á um samning. Ef þeir komi ekki að samningsborðinu séu líkur á því að harðari aðgerðir fylgi í kjölfarið.
„Verkfall hafnarverkamanna hefur áhrif á þau skip sem koma til hafnar í Sundahöfn þessa daga.“ Auk þess séu sjómennirnir, hásetarnir og bátsmennirnir á Dettifossi, Brúarfossi og Selfossi á leið í verkfall. Jónas vildi ekki ræða launakröfur félagsmanna í deilu samninganefndar við Eimskip.
Sjómannafélagið semur beint við Eimskip um kjör farmanna og ekki hefur verið fundað í þeirri deilu, að sögn Jónasar. Eimskip hafi almennt ekki brugðist við verkfallsboðuninni. Ríkissáttasemjari hefur boðað aðila á fund vegna hafnarverkamanna klukkan tíu í fyrramálið.