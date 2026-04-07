Krapaspýja lokar Vestfjarðavegi

Þorsteinn Sæmundsson varaþingmaður Miðflokksins var á ferð suður að vestan þar sem hann á aðsetur þegar á vegi hans varð lítið snjóflóð.
„Já, hér á Vestfjarðavegi. Það fór smá spýja yfir veginn og lokar honum,“ segir Þorsteinn í samtali við fréttastofu.
Þorsteinn slapp í gegn en vegurinn er lokaður.
„Það vildi þannig til að það var ágætur maður þarna á góðum jeppa og hann stakk sér í gegnum þetta. Ég fór í kjölfarið. En Vegagerðin er eitthvað í kringum þetta.“
Þorsteinn er því á leið suður í þessum orðum skrifuðum. En Vestfjarðarvegurinn er lokaður í Dölum við Skriðuland.
Ekkert lát er á ofankomu og hvassviðri á landinu og eru lægðirnar hreinlega í biðröð eftir því að komast til Íslands og hrella landsmenn. Á miðvikudag er búist við átta til 18 metrum á sekúndu, hvassast Norðaustanlands. Á fimmtudag verður suðvestan átt með skúrum og slydduéljum og á föstudag er ákveðin austan- og norðaustanátt með rigningu eða slyddu einkum á austanverðum hluta landsins.