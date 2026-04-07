Ráðherrabarn komið í heiminn

Jóhann Páll Jóhannsson Umhverfis, orku- og loftslagsráðherra og Anna Bergljót Gunnarsdóttir aðstoðarprófessor í efnafræði við Háskóla Íslands eignuðust son 1. apríl síðastliðinn.
Fyrir eiga hjúin dóttur sem er fædd í janúar 2023 og er nú orðin að stoltri stóru systur. Jóhann Páll greindi frá tíðindunum á Facebook síðu sinni með mynd af dótturinni þar sem hann skrifar:
„Stóra systir í fjöruferð – á milli þess sem hún hjálpar til við að skipta á bleiu og kyssir litla bróður á kollinn. Já hann er kominn. 1. apríl kl. 01:19. Þeim Önnu heilsast vel og lífið er gott.“
Jóhann Páll starfaði lengi sem blaðamaður hjá DV og Stundinni en komst á þing fyrir Samfylkinguna árið 2021. Þegar flokkurinn komst í ríkisstjórn í lok 2024 varð hann svo að ráðherra. Anna er doktor í efnafræði frá Cambridge og starfar við Háskóla Íslands.