Lífið

Ráðherrabarn komið í heiminn

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Anna Bergljót Gunnarsdóttir og Jóhann Páll Jóhannsson eignuðust annað barn sitt 1. apríl síðastliðinn.
Jóhann Páll Jóhannsson Umhverfis, orku- og loftslagsráðherra og Anna Bergljót Gunnarsdóttir aðstoðarprófessor í efnafræði við Háskóla Íslands eignuðust son 1. apríl síðastliðinn.

Fyrir eiga hjúin dóttur sem er fædd í janúar 2023 og er nú orðin að stoltri stóru systur. Jóhann Páll greindi frá tíðindunum á Facebook síðu sinni með mynd af dótturinni þar sem hann skrifar: 

„Stóra systir í fjöruferð – á milli þess sem hún hjálpar til við að skipta á bleiu og kyssir litla bróður á kollinn. Já hann er kominn. 1. apríl kl. 01:19. Þeim Önnu heilsast vel og lífið er gott.“

Jóhann Páll starfaði lengi sem blaðamaður hjá DV og Stundinni en komst á þing fyrir Samfylkinguna árið 2021. Þegar flokkurinn komst í ríkisstjórn í lok 2024 varð hann svo að ráðherra. Anna er doktor í efnafræði frá Cambridge og starfar við Háskóla Íslands.

