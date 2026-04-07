Ásgrímur Halldórsson slapp með skrekkinn frá ofsanum í Dave Þórarinn Þórarinsson skrifar 7. apríl 2026 12:32 Góðu heilli er smíði Halldórs Ásgrímssonar hins nýja svo vel á veg komin að hann stóðst ágang stormsins Dave stór áfallalaust. MYND/Karstensens Skibsværft A/S „Danirnir höfðu engar áhyggjur af þessu. Það er það eina sem ég veit," segir Ægir Birgisson, skipstjóri Ásgríms Halldórssonar, nýs uppsjávarskips, sem er í smíðum á Skagen í Danmörku og slitnaði frá bryggju þegar stormurinn Dave gekk með látum yfir Jótland á páskadag. Versta aprílveður í Danmörku í 29 ár gekk yfir Jótland um páskana þegar Dave gerði nokkurn usla þannig að meðal annars tré, þakplötur og annað lausbundið tók flugið.Dave sleit einnig nýtt uppsjávarskip Skinneyjar Þinganess, Ásgrím Halldórsson, frá bryggju en skipið var klárt fyrir veiðarfæraprófanir um mánaðamótin hjá Karstensens Skibsværft A/S á Skagen. Skipið losnaði frá Tollbryggjunni á Skagen og rak út í höfnina en betur fór þó en á horfðist þegar tókst að binda skipið við Stálbryggjuna í Skagen.„Ég var bara að koma til landsins. Ekki frá Skagen," sagði skipstjórinn sem vissi lítið um málið annað en að Danirnir hefðu engar áhyggjur af þessu og á þeim væri ekki að heyra að þessi óvænta losun landfesta myndi valda neinum töfum.