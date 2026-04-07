Innlent

Ás­grímur Halldórs­son slapp með skrekkinn frá ofsanum í Dave

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Góðu heilli er smíði Halldórs Ás­gríms­sonar hins nýja svo vel á veg komin að hann stóðst ágang stormsins Dave stór áfalla­laust.
„Danirnir höfðu engar áhyggjur af þessu. Það er það eina sem ég veit,“ segir Ægir Birgis­son, skip­stjóri Ás­gríms Halldórs­sonar, nýs upp­sjávar­skips, sem er í smíðum á Skagen í Dan­mörku og slitnaði frá bryggju þegar stormurinn Dave gekk með látum yfir Jót­land á páska­dag.

Versta apríl­veður í Dan­mörku í 29 ár gekk yfir Jót­land um páskana þegar Dave gerði nokkurn usla þannig að meðal annars tré, þak­plötur og annað laus­bundið tók flugið.

Dave sleit einnig nýtt upp­sjávar­skip Skinn­eyjar Þinga­ness, Ás­grím Halldórs­son, frá bryggju en skipið var klárt fyrir veiðarfæraprófanir um mánaðamótin hjá Karsten­sens Skibsværft A/S á Skagen.

Skipið losnaði frá Toll­bryggjunni á Skagen og rak út í höfnina en betur fór þó en á horfðist þegar tókst að binda skipið við Stál­bryggjuna í Skagen.

„Ég var bara að koma til landsins. Ekki frá Skagen,“ sagði skip­stjórinn sem vissi lítið um málið annað en að Danirnir hefðu engar áhyggjur af þessu og á þeim væri ekki að heyra að þessi óvænta losun landfesta myndi valda neinum töfum.

Sjávarútvegur Sveitarfélagið Hornafjörður Danmörk Veður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið