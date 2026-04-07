Kefla­víkur­flug­völlur á varaafli vegna eldingar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Rafmagnið sló út á Keflavíkurflugvelli í gærkvöldi.
Rafmagnið sló út á Keflavíkurflugvelli í gærkvöldi vegna eldingar sem laust niður á Búrfellslínu. Flugvöllurinn var keyrður á varaafli.

Samkvæmt upplýsingum frá Isavia varð rafmagnslaust á flugvellinum um klukkan átta í gærkvöldi. Engar raskanir urðu á flugferðum eða starfsemi flugvallarnis heldur var hann keyrður á varaafli.

Hér má sjá myndskeið sem lesendur Vísis náðu af eldingum.

Halldór Halldórsson, öryggisstjóri hjá Landsneti, segir í samtali við Rúv að víða hafi orðið rafmagnslaust vegna eldingarinnar sem laust niður í Búrfellslínu. Varnarkerfi Landsnets virkaði sem skyldi og var rafmagnið komið á eftir nokkrar klukkustundir.

Austanbylur gekk yfir landið í gær og voru bæði gular og appelsínugular veðurviðvaranir í gildi. Víða á Suðurlandi laust eldingum niður og var flugferðum aflýst eða seinkað vegna veðursins.

Icelandair fellti niður flug frá Norður-Ameríkur sem áttu að lenda í morgun og öllu innanlandsflugi í gær var aflýst.

Ekki þurftu margir að dvelja í flugstöðinni vegna breytinga á  flugferðum samkvæmt upplýsingum frá Isavia. Helst voru það þeir sem áttu ferð með erlendum flugfélögum sem dvöldu þar yfir nótt.

