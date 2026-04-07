Keflavíkurflugvöllur á varaafli vegna eldingar Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. apríl 2026 10:47 Rafmagnið sló út á Keflavíkurflugvelli í gærkvöldi. Vísir/Vilhelm Rafmagnið sló út á Keflavíkurflugvelli í gærkvöldi vegna eldingar sem laust niður á Búrfellslínu. Flugvöllurinn var keyrður á varaafli. Samkvæmt upplýsingum frá Isavia varð rafmagnslaust á flugvellinum um klukkan átta í gærkvöldi. Engar raskanir urðu á flugferðum eða starfsemi flugvallarnis heldur var hann keyrður á varaafli. Hér má sjá myndskeið sem lesendur Vísis náðu af eldingum. Halldór Halldórsson, öryggisstjóri hjá Landsneti, segir í samtali við Rúv að víða hafi orðið rafmagnslaust vegna eldingarinnar sem laust niður í Búrfellslínu. Varnarkerfi Landsnets virkaði sem skyldi og var rafmagnið komið á eftir nokkrar klukkustundir. Austanbylur gekk yfir landið í gær og voru bæði gular og appelsínugular veðurviðvaranir í gildi. Víða á Suðurlandi laust eldingum niður og var flugferðum aflýst eða seinkað vegna veðursins. Icelandair fellti niður flug frá Norður-Ameríkur sem áttu að lenda í morgun og öllu innanlandsflugi í gær var aflýst. Ekki þurftu margir að dvelja í flugstöðinni vegna breytinga á flugferðum samkvæmt upplýsingum frá Isavia. Helst voru það þeir sem áttu ferð með erlendum flugfélögum sem dvöldu þar yfir nótt.