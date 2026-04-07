Segja að Rodriguez sé ekki með sjald­gæfan sjúk­dóm

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
James Rodriguez þurfti að fara á sjúkrahús eftir landsleik Kólumbiumanna á dögunum. Liðið var að undirbúa sig fyrir HM í fótbolta i sumar.
James Rodriguez þurfti að fara á sjúkrahús eftir landsleik Kólumbiumanna á dögunum. Liðið var að undirbúa sig fyrir HM í fótbolta i sumar.

Bandaríska fótboltafélagið Minnesota United hefur neitað orðrómi um að kólumbíski miðjumaðurinn James Rodriguez þjáist af hugsanlega lífshættulegum vöðvarýrnunarsjúkdómi.

Þessi fyrrum markakóngur heimsmeistaramótsins sneri aftur á æfingasvæði félagsins á mánudag eftir að hafa verið lagður inn á sjúkrahús.

Hinn 34 ára gamli Rodriguez sýndi merki um veikindi sín í 3-1 tapi Kólumbíu gegn Frakklandi þann 29. mars síðastliðinn og var í kjölfarið þrjá daga á sjúkrahúsi vegna alvarlegrar ofþornunar.

Í yfirlýsingu frá kólumbíska knattspyrnusambandinu þann 2. apríl var staðfest að Rodriguez væri undir eftirliti vegna læknisfræðilegs ástands sem ekki tengist íþróttum en sagði að horfur hans væru „góðar“.

Orðrómur á samfélagsmiðlum og fréttir í sumum bandarískum fjölmiðlum vöktu áhyggjur af því að hann þjáðist af rákvöðvalýsu (rhabdomyolysis) – sjaldgæfum sjúkdómi sem stundum er tengdur við ofreynslu og veldur því að vöðvar brotna niður og getur leitt til hugsanlega banvæns nýrnaskaða þegar eitraðir vöðvaþræðir komast út í blóðrásina.

„Félagið og heilbrigðisstarfsfólk okkar geta ótvírætt staðfest að engar klínískar eða rannsóknarstofuniðurstöður hafa sýnt fram á rákvöðvalýsu,“ sagði MLS-félagið Minnesota United í yfirlýsingu.

Rodriguez, sem vann Meistaradeildina tvisvar með Real Madrid og lék einnig með úrvalsdeildarliðinu Everton, tók þátt í „endurkomuæfingu undir eftirliti“ á mánudag. Endurkoma hans á fullar æfingar verður í höndum læknateymis félagsins.

Rodriguez hefur leikið tvo leiki í MLS síðan hann gekk til liðs við Minnesota United í febrúar.

