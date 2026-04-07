Fótbolti

Vinícius Júnior segir mikil­vægt að Yamal láti í sér heyra

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lamine Yamal og Vinicius Junio sjást hér í leik erkifjendanna Real Madrid og Barcelona. Getty/ Maria Gracia Jimenez

Vinícius Júnior framherji Real Madrid hrósaði stjörnuleikmanni Barcelona, Lamine Yamal, fyrir að fordæma opinberlega níðsöngva gegn múslimum í nýlegum leik og sagði að leikmenn þyrftu að standa saman í baráttunni gegn mismunun.

Vinícius tjáði sig viku eftir að Yamal gagnrýndi níðsöngva spænskra stuðningsmanna í vináttuleik lands síns gegn Egyptalandi síðastliðinn þriðjudag. Yamal, sem er múslími, sagði að söngvarnir væru vanvirðandi og óþolandi.

Vinícius, sem er brasilískur landsliðsmaður, hefur oft orðið fyrir kynþáttaníði þegar hann spilar í Evrópu og er óhræddur við að tjá sig um baráttuna gegn kynþáttafordómum. Hann sagði að það væri „alltaf flókið“ að tala um efnið en „þessir hlutir gerast oft“.

„Vonandi getum við haldið þessari baráttu áfram. Það er mikilvægt að Lamine tali um þetta. Það gæti hjálpað öðrum. Við erum frægir, við eigum peninga og við getum höndlað þessa hluti betur en fátæka fólkið og svarta fólkið alls staðar á örugglega erfiðara en við. Þannig að við verðum að standa saman, þeir sem hafa sterkari rödd, leikmennirnir,“ sagði Vinícius.

Í leik í Meistaradeildinni í Lissabon í síðasta mánuði sakaði Vinícius leikmann Benfica, Gianluca Prestianni, um að hafa kallað hann apa eftir að brasilíski framherjinn fagnaði fyrir framan stuðningsmenn heimaliðsins þegar hann skoraði fyrir Real Madrid. Stuðningsmenn Benfica kölluðu að Vinícius úr stúkunni.

„Ég er ekki að segja að Spánn, Þýskaland eða Portúgal séu lönd með meira kynþáttarhatur en það eru rasistar í þessum löndum, og í Brasilíu og öðrum löndum líka,“ sagði Vinícius. „En ef við höldum áfram að berjast saman, þá held ég að framtíðarleikmenn og fólk almennt þurfi ekki að ganga í gegnum þetta aftur,“ sagði Vinícius.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Spænski boltinn Real Madrid CF FC Barcelona

