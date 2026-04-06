Dagurinn hefur verið annasamur hjá björgunarsveitum í austanbylnum sem gengur yfir landið. Á sjötta tímanum var óskað eftir aðstoð í Reykjanesbæ vegna yfirvofandi foktjóns. Þá var viðbragðsáætlun vegna flugslyss virkjuð á Akureyri í dag.
Allar björgunarsveitir í Eyjafirði voru ræstar út þegar einkaþota í flugtaki varð fyrir vélarbilun og sneri við til öryggislendingar á Akureyrarflugvelli. Vélin lenti heilu og höldnu rétt um klukkan 16:20, að því er fram kemur í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg.
Lögreglan á Norðurlandi eystra greinir frá því að flugslysaáætlun hafi verið virkjuð á neyðarstigi klukkan 16:00 í dag. Ellefu farþegar hafi verið um borð í einkaflugvélinni.
„Þegar ræst er út á neyðarstigi fyrir Akureyrarflugvöll þá virkjast allar viðbragðseiningar í Eyjafirði sem og landsdekkandi ábyrgðar- og þjónustueiningar á höfuðborgarsvæðinu,“ segir í tilkynningu frá lögreglu. Neyðarstigi hafi verið aflýst þegar vélin lenti klukkan 16:26.
Flest verkefnin hjá björgunarsveitum landsins hafa verið á Suðurlandi og suðvesturhorninu í dag. Voru þær meðal annars kallaðar út á Hellu og Hvolsvelli til að bregðast við foktjóni víða á svæðinu þar sem þakplötur og klæðning fuku af húsum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg.
Á sjötta tímanum var óskað eftir aðstoð í Grindavík vegna óveðursins. Ekkert sérstakt atvik kallaði á viðveru björgunarsveitarmanna í Grindavík í kvöld en það var talið öruggara í ljósi stöðunnar, að sögn Jóns Þórs Víglundssonar, upplýsingafulltrúa Landsbjargar.
Á Norðurlandi aðstoðuðu björgunarsveitarmenn að minnsta kosti sjö bíla sem sátu fastir við Biskupsháls, um 50 kílómetra austur við Mývatn.
Í Borgarfirði var Björgunarsveitin Ok kölluð út til að sinna sjúkraflutningi vegna slæmrar færðar og veðurs. Þá voru björgunarsveitir á Tálknafirði og Bíldudal boðaðar út vegna nokkurra bíla sem sátu fastir á Hálfdán. Voru um tíu manns flutt niður af fjallveginum annars vegar á Tálknafjörð og hins vegar á Bíldudal, að sögn Landsbjargar.
„Á Þingvöllum voru þó nokkuð margir sem komust ekki leiðar sinnar. Björgunarsveitir losuðu milli 10 og 15 bíla við Miðfell, austanvert við Þingvallavatn ásamt því að aðstoða nokkurn fjölda manns sem voru við þjónustumiðstöðina í þjóðgarðinum. Þjónustumiðstöðin var lokuð og fylgdu björgunarsveitir fólkinu til byggða. Einhverjir bílar, t.d. húsbílar voru skildir eftir þar,“ segir í tilkynningu Landsbjargar.
Fjölmargir hafi lent í vandræðum í Þrengslum og á Hellisheiði og snjóbíll verið notaður til að losa bíla og koma fólki niður úr Þrengslunum. Þá fylgdu björgunarsveitir fólki til byggða.
Í Kjósinni lentu nokkrir ferðalangar á Kjósarskarðsvegi í vandræðum fyrr í dag og fóru björgunarsveitir úr Reykjavík og af Kjalarnesi þeim til aðstoðar, að sögn Landsbjargar. Björgunarsveitarmenn hafa þar að auki víða sinnt vegalokunum í dag, meðal annars á Suðurnesjum.
Fylgjast má með nýjustu vendingum í dag í óveðursvaktinni á Vísi.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Páskahretið hefur sett strik í reikning ferðalanga en gular og appelsínugular viðvaranir tóku gildi um allt land eftir hádegi í dag. Í vaktinni hér að neðan verður fylgst með nýjustu vendingum.