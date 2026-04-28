Boða allt að 1.400 íbúðir á lóðum ríkisins og í húsum þess Árni Sæberg skrifar 28. apríl 2026 11:17 Heiða Björg, Daði Már og Ragnar Þór kynntu húsnæðispakkann á blaðamannafundi í dag. Vísir/Birgir Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, og Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, kynntu í dag stórfellda íbúðauppbyggingu á ríkislóðum og í ríkiseignum í Reykjavík. Byggðar verða 1.200 til 1.400 nýjar íbúðir á næstu árum á lóðum ríkisins og í húsnæði í eigu ríkisins, sem breytt verður í íbúðir. Í fréttatilkynningu þess efnis segir að íbúðirnar verði á eftirfarandi stöðum og áætlaður fjöldi þeirra sé: Borgartún: 220 íbúðir Grensásvegur: 90 íbúðir Efri hluta Laugavegar: 100 íbúðir Laugarnesvegur: 300 íbúðir Seljavegur: 90 íbúðir Á landi austan Korpúlfsstaða, á mörkum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar: Á bilinu 400 til 600 íbúðir Alls séu íbúðirnar því um 1.200 til 1.400 talsins. Verkefnin séu mislangt á veg komin og íbúðum geti fjölgað enn frekar eftir því sem líður á skipulagsferlið. Breyta skrifstofuhúsnæði í íbúðir Annars vegar verði þetta nýbyggingar og hins vegar umbreyting á húsnæði sem ríkið nýtti áður undir stofnanir og margvíslega aðra starfsemi. 20 til 30 prósent íbúðanna verði hagkvæmar íbúðir, það er almennar íbúðir og íbúðir sem uppfylla skilyrði hlutdeildarlána, aðrar leiguíbúðir, til dæmis stúdentaíbúðir, leiguíbúðir Félagsbústaða og íbúðir fyrir eldra fólk og búseturéttaríbúðir. Önnur sveitarfélög næsta skrefið Á næstunni verði verkefnin auglýst og þá gefist uppbyggingaraðilum kostur á að sækja um að taka þátt í þeim. Í framhaldinu verði lóðirnar og eignirnar seldar til þeirra sem verða fyrir valinu og verkefnin fari svo áfram í frekara skipulagsferli. Næsta skref sé að vinna markvisst að uppbyggingu á ríkislóðum og ríkiseignum í fleiri sveitarfélögum. Nýju íbúðirnar á ríkisreitunum séu kjölfestan í öðrum húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar. Styðja við leigjendur og fyrstu kaupendur „Ég er uppalinn í Breiðholtinu og þegar uppbygging hófst þar á sínum tíma voru kynnt áform um að reisa 1.250 íbúðir. Hér erum við með 1.200 til 1.400 íbúðir og uppbyggingu af stærðargráðu sem munar um. Við erum að koma inn á markaðinn með lóðir sem hefur sárlega vantað því við verðum að byggja meira. Um leið erum við að jafna leikinn og styðja bæði við leigjendur og fyrstu kaupendur. Í ofanálag erum við að setja rækilega á dagskrá að breyta atvinnuhúsnæði í hentugar og góðar íbúðir. Við gerum þetta í góðu samstarfi við Reykjavíkurborg og samvinnan sýnir hversu miklu stjórnvöld geta áorkað þegar þau taka höndum saman,“ er haft eftir Ragnari Þór Ingólfssyni, félags og húsnæðismálaráðherra. Haft er eftir Daða Má Kristóferssyni, fjármála- og efnahagsráðherra, að mikilvægt sé að tryggja að þróunarreitir ríkisins séu nýttir til uppbyggingar. Það hafi verið kyrrstaða í þessum málum sem hafi valdið því að uppbygging hafi ekki verið jafnhröð og ákjósanlegt hefði verið. „Við einsettum okkur að bæta samskipti ríkisins og sveitarfélaga. Þetta er enn eitt dæmi um árangurinn af því. Með þessum samningnum fjölgum við íbúðum í borginni, bæði með umbreytingu á eldra húsnæði í eigu ríkisins og betri nýtingu lóða.“ Loks er haft eftir Heiðu Björgu Hilmisdóttur borgarstjóra að þessir samningar sýni hverju sé hægt að áorka þegar ríki og borg vinna saman af alvöru að húsnæðismálum. „Við í meirihlutanum í borginni höfum lagt áherslu á fjölbreytt framboð húsnæðis, hraðari uppbyggingu og að nýta það landrými sem fyrir hendi er, í samræmi við húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar. Hér erum við að leggja drög að yfir þúsund nýjum heimilum fyrir íbúa og tryggja um leið að hluti þeirra verði hagkvæmar íbúðir fyrir þá íbúa sem þurfa á því að halda. Þetta samstarf skilar fleiri heimilum , sterkara samfélagi og öflugri húsnæðismarkaði." 